Jannik Sinner înfruntă istoria Italianul vizează al 6-lea titlu Masters 1000 consecutiv la Roma: „Și mașinăriile se supraîncălzesc”

Casper Ruud (27 de ani, 25 ATP) sparge gheața și provoacă noua ordine mondială: „Sinner nu e invincibil. Și mașinăriile se supraîncălzesc!”

În tenisul masculin există, momentan, două realități. Prima: Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) domină circuitul într-un mod care începe să amintească de anii de aur ai lui Novak Djokovic, Roger Federer și Rafael Nadal.

A doua: rivalii încearcă încă să se convingă că italianul nu este invincibil. Cel care a îndrăzni să o spună direct este Casper Ruud, înaintea fazelor importante de la Italian Open.

Norvegianul, unul dintre cei mai constanți jucători pe zgură din ultimii ani, a insistat că liderul mondial este „beatable”, chiar dacă rezultatele lui din 2026 par desprinse dintr-un joc video.

O serie care rescrie istoria

Sinner a câștigat deja cinci turnee Masters 1000 consecutive: Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Nimeni nu mai reușise așa ceva de la introducerea formatului Masters, în 1990.

Italianul a depășit inclusiv recordurile lui Djokovic și Nadal, care se opriseră la patru astfel de titluri consecutive!

Iar la Roma, miza devine și mai mare: un al șaselea trofeu consecutiv ar împinge dominația lui într-o zonă aproape neverosimilă pentru tenisul modern.

„Da, dar poate pierde”

Declarația lui Ruud iese în evidență tocmai pentru că vine într-un moment în care mulți jucători par deja resemnați.

„Rezultatele lui vorbesc singure. Dar a arătat că poate fi și învins”, a spus norvegianul, amintind de înfrângerile suferite de Sinner în acest sezon cu Djokovic și Jakub Menšík.

Jannik joacă un tenis incredibil, poate cel mai bun din lume în acest moment, dar am văzut cu toții că și mașinăriile se pot supraîncălzi. La Madrid a fost la înălțime, la propriu și la figurat, dar Roma e diferită. Umiditatea, presiunea publicului de acasă, oboseala acumulată... Sinner poate fi bătut dacă îndrăznești să îl scoți din zona de confort Casper Ruud

Problema este că acele eșecuri par deja foarte departe. De atunci, Sinner a intrat într-o formă cinică: victorii rapide, puține seturi pierdute, nivel constant de agresivitate și un control de neperturbat.

Sinner e pe val

În finala de la Madrid, de exemplu, l-a demolat pur și simplu pe Alexander Zverev cu 6-1, 6-2.

Italianul pare ajutat acum și de contextul de la Roma. Mai mulți favoriți au ieșit rapid din turneu: Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Jakub Mensik. Iar Carlos Alcaraz lipsește din cauza unei accidentări!

Ruud a mai spus însă și ceea ce mulți gândesc deja în vestiar: „La cel mai înalt nivel, există o diferență clară între Sinner și Alcaraz pe de o parte, și restul circuitului pe de altă parte”.

Cum se traduce această propoziție? Tenisul masculin părea, după finalul "The Big Three", pregătit pentru echilibru. Dar sportul cu racheta pare să-și fi găsit foarte repede doi noi lideri. Iar dintre ei, acum, Sinner pare cel mai stabil.

Cursa pentru locul 1: Sinner și „zona de neatins”

Dincolo de trofeul de pe zgura italiană, miza reală se află în cifrele reci ale clasamentului ATP. Dacă Jannik Sinner reușește să cucerească Roma, nu vom mai vorbi doar despre un lider mondial, ci despre un record de dominație care începe să semene cu „era de fier” a lui Roger Federer.

Cu un succes în „Cetatea Eternă”, Sinner și-ar putea mări avansul față de locul 2, ocupat momentan de Carlos Alcaraz, la peste 4.000 de puncte. Pentru a înțelege proporțiile: este echivalentul a două titluri de Grand Slam distanță.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport