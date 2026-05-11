Stadionul Giulești. Foto: fcrapid.ro
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile"

alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 12:49
  • Vlad Andronescu, președintele CS Rapid București, a vorbit despre situația financiară a Bazei Sportive Giulești, care include și stadionul.
  • Pentru a crește veniturile, conducerea CS Rapid ia în calcul organizarea mai multor evenimente pe stadion, inclusiv concerte sau festivaluri.

Baza Sportivă Giulești a avut anul trecut cheltuieli totale de 17,32 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,43 milioane de euro.

Veniturile au fost de aproape trei ori mai mici: 5,95 milioane de lei, adică aproximativ 1,18 milioane de euro.

Stadionul Rapid a cheltuit aproape de trei ori mai mult decât a produs în 2025

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost reprezentată de serviciile de mentenanță, instalații sanitare, electrice, termice și alte servicii, care au ajuns la 8,34 milioane de lei.

Utilitățile au costat 5,71 milioane de lei, iar serviciile logistice și operaționale pentru competiții au însumat 3,26 milioane de lei.

993.000 de euro
au fost obținuți din închirierea stadionului pentru meciuri și alte evenimente, aceasta fiind cea mai importantă sursă de venit a Bazei Sportive Giulești. Suma echivalează cu aproximativ 5 milioane de lei.

Suma totală a veniturilor, de 1,18 milioane de euro, a fost completată de aproximativ 154.000 de euro din venituri funcționale și refacturarea utilităților, plus încă 34.000 de euro din alte surse.

Vlad Andronescu: „Sperăm ca începând cu 2027 să implementăm evenimente pe stadion, inclusiv de genul Untold“

Vlad Andronescu, președintele CS Rapid din septembrie 2024, spune că obiectivul conducerii este ca baza sportivă să nu mai producă pierderi până la finalul mandatului său, în 2028.

„Sperăm să fim primii care să ajungem pe break-even (n.r. - punctul în care veniturile acoperă cheltuielile), face parte din strategia noastră să dezvoltăm cât mai multe evenimente de stadion.

În momentul de față avem un bilanț pe minus, cheltuieli de 17 milioane de lei și venituri de 6 milioane.

Cred că nu stăm foarte rău, dar consider că poate fi îmbunătățit. Veniturile pot fi îmbunătățite, este unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus”, a spus oficialul giuleștenilor, conform gsp.ro.

Andronescu a vorbit despre posibilitatea organizării unor noi evenimente, precum festivaluri sau momente dedicate Rapidului, pentru a crește veniturile bazei sportive.

Sperăm ca începând cu 2027 să implementăm niște evenimente pe stadion, inclusiv de genul Untold, cu muzică electronică, evenimente cu muzică, cu oameni. Mai intenționăm să facem zilele Rapidului pe stadion, cu închiderea străzii, să fie un festival de 3 zile de ziua Rapidului, doar că trebuie pregătite foarte din timp, cam cu un an în avans. Vlad Andronescu, președintele CS Rapid

Șeful CS Rapid a anunțat și intenția de a investi într-un muzeu și în tururi organizate ale stadionului, care să poată fi accesate contra cost de suporteri și vizitatori.

„Am început deja discuții cu companii care organizează astfel de evenimente, doar că pentru anul acesta a fost prea din scurt, era prea repede după preluarea mandatului și nu am reușit să organizăm, dar am ținut legătura și încercăm să facem aceste evenimente pentru 2027.

Și, de ce nu?, multe alte evenimente care nu au legătură cu gazonul, să putem închiria stadionul pentru tot felul de evenimente.

Avem în plan și o investiție în muzeu și în turul stadionului, pentru a-l deschide vizitatorilor în schimbul unei taxe, cum se plătește peste tot în lume.

Nu am stabilit încă un preț, dar ceva care să aducă venituri constante, lumea să vină să facă turul stadionului și să viziteze muzeul, care să includă și fotbalul, bineînțeles. Este un punct de atracție și noi vrem să-l monetizăm”, a afirmat șeful clubului.

Ce este festivalul Untold:

  • Untold este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România
  • Festivalul este organizat anual la Cluj-Napoca, în principal pe Cluj Arena.
  • Pentru ediția 2026, pe site-ul oficial au fost anunțate nume nume precum: Flo Rida, Lewis Capaldi, Marshmello, Steve Aoki, Kygo, Lost Frequencies, Sting sau Martin Garrix
  • Untold se desfășoară pe parcursul a patru zile, iar ediția 2026 este programată între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca.
Vlad Andronescu: „Nu pot să spun dacă ar fi fost mai bine dacă stadionul avea 20.000 de locuri”

Întrebat dacă este realizabil ca un stadion din România să atingă pragul de rentabilitate, Andronescu a răspuns:

„Vă pot spune peste încă 4 ani, sau la finalul mandatului, ce vom reuși. De anul viitor vom implementa aceste proiecte și vom vedea ce poate exista ca venituri din aceste evenimente și unde se poate ajunge.

Eu cred că poate exista un break-even, nu-mi dau seama încă de situație având în vedere numărul de spectatori pe care-l are stadionul. Nu sunt atât de specialist cât să spun că ar fi fost mai bine dacă avea 20.000 de locuri, nu-mi dau seama.

După ce vom face aceste evenimente și vom reuși să aducem venituri suplimentare prin tur de vizitare, vizitarea muzeului, vânzări, și vom face diverse evenimente și activități, din care să luăm chiria stadionului, vă voi putea spune mai multe detalii”, a mai spus oficialul giuleștenilor.

14.000 de locuri
are stadionul Rapidului

Vlad Andronescu, despre actualizarea tarifului biletelor: „Avem în plan să stabilim o sumă. Să nu fie chiar...”

Stadionul Rapid este folosit în principal de echipa de fotbal din Giulești, iar chiria pentru găzduirea unui meci de Superliga este de aproximativ 15.000 de euro.

Andronescu a precizat că nu intenționează să crească semnificativ tariful pentru FC Rapid, preferând ca veniturile suplimentare să vină din alte activități.

„Avem în plan (n.r. - actualizarea tarifului), dar având în vedere că suntem rapidiști și Rapid joacă pe stadion, trebuie să ținem cont de asta și să stabilim o sumă cu care să fie și ei confortabili. Să nu fie chiar...

Noi funcționăm pe un raport de evaluare și nu ne abatem mult de la raport în plus. În minus nu avem voie, dar nici în plus nu mergem mult peste raport. Dar încercăm să eficientizăm mai mult din alte activități, nu neapărat de la FC Rapid.

Avem o relație foarte bună cu ei, colaborăm foarte bine. În prima fază va trebui să aducem bani din alte evenimente, nu să mergem neapărat în direcția de a lua mai mult de la FC Rapid”, a asigurat Andronescu.

