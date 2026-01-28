„Te imaginezi jucând în play-out?” Darius Olaru a recunoscut: „Cea mai grea perioadă de când sunt aici”

Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a vorbit despre șansele campioanei la accederea în play-off-ul din Superliga.

FCSB a început anul 2026 cum nu se poate mai rău. Pe lângă eșecul din Europa League, 1-4 cu Dinamo Zagreb, campioana României a pierdut și primele două meciuri jucate pe plan intern (0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu CFR Cluj), iar șansele la o clasare în top 6 la finalul sezonului regulat s-au diminuat.

Darius Olaru: „Trebuie să strângem rândurile”

Întrebat dacă se vede jucând în play-out-ul Ligii 1, Olaru a spus:

„Vreau să cred că nu. Cred că în continuare mai avem șanse la play-off, trebuie să credem, dar trebuie să strângem rândurile.

Meciurile trec și sunt tot mai puține șanse, dar trebuie să credem.

Aș spune că e cea mai grea perioadă de când sunt eu aici”, a declarat Darius Olaru la conferința de presă premergătoare meciului cu Fenerbahce, din Europa League.

În acest moment, FCSB ocupă locul 11, cu 31 de puncte, la 5 în spatele celor de la Oțelul Galați, formație ce se află pe ultima poziție ce asigură calificarea în play-off.

Din sezonul 2015/2016, de când a fost introdus sistemul cu play-off și play-out în România, FCSB nu a ratat niciodată prezența în primele 6.

După meciul din Europa League, cu Fenerbahce, campioana României o va întâlni pe Csikszereda.

Partida de pe Arena Națională este programată duminică, de la ora 20:00 și se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

