Șumudică, interzis Peluza Nord nu-l vrea la FCSB sub nicio formă: „Mai degrabă ne desființăm” +43 foto
Marius Șumudică
Superliga

Șumudică, interzis Peluza Nord nu-l vrea la FCSB sub nicio formă: „Mai degrabă ne desființăm”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 19:52
  • Peluza Nord FCSB a transmis, marți, un comunicat în care a exclus categoric varianta ca Marius Șumudică (55 de ani) să devină antrenorul roș-albaștrilor.
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea ca Șumudică să ajungă pe banca echipei.
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Actualul antrenor de la CFR Cluj le-a cerut public scuze suporterilor FCSB, pe care i-a jignit în trecut.

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Șumudică, interzis la FCSB de Peluza Sud: „Mai degrabă ne desființăm și murim în chinuri”

Suporterii FCSB au reacționat după scuzele lui Șumudică:

„Pentru că subiectul Șumudică pare să se transforme într-o telenovelă fără sfârșit, facem o singură precizare, pentru ultima dată!

Nu ne cerem scuze față de Marius Șumudică și nici nu așteptăm scuze din partea lui. Nu ne interesează un schimb de declarații, împăcări publice sau alte episoade ale acestei povești. Poziția Peluzei Nord este simplă și nu s-a schimbat: Marius Șumudică nu este și nu va fi o variantă acceptabilă pentru banca echipei noastre.

Nu este o negociere și nu este începutul unei dezbateri. Este o poziție asumată care nu se va schimba niciodată. Ca să nu mai existe interpretări: mai degrabă ne desființăm și murim în chinuri decât să ajungem să-l acceptăm antrenor la echipa pe care o susținem.

Din partea noastră, subiectul se încheie aici.

Comentariile acestei postări vor fi închise tocmai pentru că nu avem nimic de adăugat și nimic de negociat”, a transmis Peluza Nord pe Instagram.

FCSB face deja calculele pentru potențialul înlocuitor al lui Marius Baciu, care ar putea fi demis în perioada următoare.

În afară de Șumudică, printre numele vehiculate pentru postul de antrenor la echipă au fost Florin Maxim, Ianis Zicu și Andrei Prepeliță.

FCSB - Petrolul, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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