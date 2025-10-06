Penalty controversat FC Barcelona a contestat lovitura de pedeapsă acordată pentru Sevilla » Lewandowski a ratat de la 11 metri

Sevilla - FC Barcelona 4-1. Echipa „rojiblanco” a deschis scorul dintr-un penalty contestat vehement de jucătorii catalanilor.

Robert Lewandowski (38 de ani), atacantul trupei „blaugrana”, a ratat un penalty.

În debutul partidei de pe „Ramon Sanchez-Pizjuan”, Sevilla a beneficiat de o lovitură de pedeapsă controversată.

Sevilla a deschis scorul dintr-un penalty controversat

În minutul 13, Isaac Romero a căzut în careu, după un duel cu Araujo. „Centralul” partidei, Muniz Ruiz, a considerat contactul ca fiind regulamentar și a lăsat jocul să continue.

Totuși după ce a fost chemat la monitorul VAR și a văzut cadrul cu piciorul stâng al lui Araujo în spatele lui Romero, Muniz Ruiz a decis să acorde penalty.

Jucătorii trupei blaugrana au protestat la adresa deciziei, însă nu au avut sorți de izbândă. Alexis Sanchez a marcat de la punctul cu var.

Fostul arbitru FIFA Mateu Lahoz a criticat decizia lui Muniz: „De mult n-am mai văzut ceva atât de grav. Nu a fost penalty! Araujo are o mică atingere a piciorului lui Romero, dar acesta sare cu ambele picioare în același timp, simulează”

Isaac Romero a mărit avantajul gazdelor, 2-0, în minutul 37. Totuși, până la pauză, FC Barcelona a marcat, prin Marcus Rashford, în al șaptelea minut de prelungiri.

Prima repriză nu a fost bună. Au jucat unu la unu, foarte agresiv, iar noi nu am avut soluții pentru a scoate mingea Hansi Flick, antrenor FC Barcelona

Robert Lewandowski a ratat un penalty în Sevilla - Barcelona 4-1

În minutul 73, Alejandro Balde a primit o pasă, la marginea careului, de la Marcus Rashford. Fundașul stânga al catalanilor a încercat să pătrundă spre centrul careului, însă a fost împins de Adnan Januzaj.

Trei minute mai târziu, Robert Lewandowski a avut șansa de a restabili egalitatea, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Față în față că Vlachodimos, atacantul polonez a tras puternic, spre colțul stâng, dar șutul său nu a prins cadrul porții.

În minutele de prelungiri, Sevilla a preluat controlul partidei și a reușit să puncteze de alte două ori, prin Jose Carmona (min. 90) și Akor Adams (min. 90+6).

În urma eșecului de pe „Ramon Sanchez-Pizjuan”, Barcelona cade pe poziția a doua din La Liga. Catalanii se află la 2 puncte în spatele noului lider, Real Madrid.

