„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova

FCSB - Craiova 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a fost impresionat de evoluția unuia dintre jucătorii trimiși în primul „11”.

FCSB a legat a doua victorie consecutivă în campionat și a redus diferența față de locurile de play-off.

Campioana are 13 puncte, la 12 puncte în spatele liderului din Superliga, Rapid.

FCSB - Craiova 1-0 . Elias Charalambous: „Stoian are calitate și s-a văzut”

Împăcat per total cu jocul echipei, antrenorul de la FCSB a ținut să laude evoluția tânărului Stoian, cel care a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase în prima repriză.

„E o victorie importantă pentru noi, am spus și înainte de meci că trebuie să câștigăm asemenea derby-uri. Era important pentru noi să ne revenim și să acumulăm puncte. Aceste meciuri ne dau energie pentru meciurile viitoare.

Sunt mulțumit de jocul băieților, au arătat spirit, dar sunt doar trei puncte și trebuie să muncim și să clădim pe aceste două victorii pe care le-am făcut.

Cred că pe final puteam să mai marcăm și să ne facem meciul mai ușor, dar ăsta e fotbalul și nu s-a întâmplat. Am suferit, dar băieții au avut atitudine și au câștigat toate punctele.

Stoian este foarte bun, are calitate și ați văzut. A fost foarte bun, a scos și penalty-ul. Ne-am temut la cartonașul galben al lui Pantea și a trebuit să-l schimbăm, dar sunt bucuros de ce a jucat Stoian și de efortul pe care l-a făcut.

Sunt mulțumit, am câștigat meciul. Nu pot să fiu supărat”, a spus Elias Charalambous după meci, potrivit digisport.ro.

Pentru FCSB, după pauza competițională, urmează meciul cu ultima clasată, Metaloglobus, pe 18 octombrie, de la 20:30, iar apoi un nou duel european, cu Bologna, acasă, pe 23 octombrie, de la 19:45.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

