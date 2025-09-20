„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare” +10 foto
Mirel Rădoi. Foto: Sportpictures
Superliga

„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 23:57
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 23:57
  • Oțelul - U Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre prima înfrângere suferită în Superliga în sezonul 2025-2026.
  • Rădoi consideră că este mai bine că acest rezultat negativ a venit acum și nu într-un moment mai important.

Universitatea Craiova conduce în continuare clasamentul, cu 23 de puncte acumulate după cele 10 meciuri jucate.

Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford
Citește și
Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford
Citește mai mult
Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford

Oțelul - U Craiova 1-0. Mirel Rădoi „Nemeritat. Am fost echipa mai bună”

„Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat și, până la urmă, poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat azi. Tragem niște concluzii cu toții.

Poate pentru noi e un duș rece pentru săptămâna care urmează. A fost o partidă cu de toate, în care am luat foarte multe decizii neinspirate.

Ne-am grăbit în anumite momente. După aceea am intrat puțin în jocul lor de uzură și n-am reușit să stăpânim posesia, chiar dacă am încercat să o facem”, a spus Rădoi, la Prima Sport.

Cumva ne-am încăpățânat să construim foarte mult pe zona centrală, în loc să ducem unde aveam superioritate, pe zone laterale. Putem să spunem că am avut și ghinion la foarte multe situații. Mă întrebam dacă, în afara de golul primit, adversarul a avut vreun șut pe cadrul porții? Nu îmi aduc aminte. Nemeritat, dar trebuie să mergem înainte Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Golul a fost marcat de Joao Lameira după un corner, iar Rădoi a explicat unde au greșit jucătorii săi:

„Știam că bat foarte multe cornere pe prima bară. După aceea s-a pierdut marcajul și în situațiile astea, și dacă nu ricoșa mingea din bară, putea să fie gol din prima.

Când pierzi marcajul, e o lipsă de responsabilitate care e greu de rezolvat pe termen lung. Pe termen scurt o putem rezolva, încercăm cumva să-i responsabilizăm, dar avem o talie foarte mare și, din păcate, avem probleme pe aceste momente”, a mai spus Rădoi.

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)

Galerie foto (10 imagini)

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures) Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, în etapa 10 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi: „Nu sunt foarte multe lucruri de reglat”

Oltenii vor avea încă un meci în Superliga, cu Dinamo (26 septembrie), înainte să debuteze în Conference League. Primul meci din cupele europene va fi împotriva celor de la Rakow, pe 2 octombrie.

Întrebat dacă oltenii au ceva de schimbat înainte de aceste două partide, antrenorul a spus:

„Foarte multe lucruri nu sunt de reglat, sincer. Am fost neinspirați în anumite momente ale jocului, dar cred că am fost echipa cu inițiativă, echipa mai bună.

Nu pot să fac o analiză acum după o înfrângere ca și cum ar părea că e ceva dramatic și că am fost atât de slabi”, a mai declarat tehnicianul.

În foarte multe momente am părut prea siguri pe noi și după aceea au apărut momente când am pasat greșit sau am dat mingea adversarilor. Deci n-aș putea să trag concluzii acum, din punctul ăsta de vedere, că în seara asta am fi pierdut doar dintr-un motiv anume Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Tehnicianul oltenilor a ales să nu se bazeze pe Assad Al-Hamlawi (24 de ani), atacant care a marcat 6 goluri în cele 13 meciuri jucate pentru Craiova.

În schimb, titulari au fost Etim Monday și Nsimba. Totuși, Rădoi nu consideră că asta a contat în rezultatul final.

„Nu cred, pentru că nu e singurul nostru jucător care a marcat sau care a avut ocazii. Și în seara asta au fost ocazii. Dacă nu aveam ocazii, puteam să spunem că simțeam lipsa lui, dar au fost nenumărate ocazii”, a mai spus tehnicianul.

1 șut pe poartă
a avut Oțelul, în timp ce U Craiova a expediat 5 șuturi

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor”
Superliga
22:06
Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor”
Citește mai mult
Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor”
Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș  a îngenuncheat după victoria cu U Cluj
Superliga
21:22
Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș a îngenuncheat după victoria cu U Cluj
Citește mai mult
Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș  a îngenuncheat după victoria cu U Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
otelul galati Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1
Știrile zilei din sport
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Superliga
14:22
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Citește mai mult
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Superliga
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Citește mai mult
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Stranieri
14:02
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Citește mai mult
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Superliga
13:21
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Citește mai mult
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:14
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați
18:08
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share