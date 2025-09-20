„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

Oțelul - U Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre prima înfrângere suferită în Superliga în sezonul 2025-2026.

Rădoi consideră că este mai bine că acest rezultat negativ a venit acum și nu într-un moment mai important.

Universitatea Craiova conduce în continuare clasamentul, cu 23 de puncte acumulate după cele 10 meciuri jucate.

Oțelul - U Craiova 1-0 . Mirel Rădoi „Nemeritat. Am fost echipa mai bună”

„Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat și, până la urmă, poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat azi. Tragem niște concluzii cu toții.

Poate pentru noi e un duș rece pentru săptămâna care urmează. A fost o partidă cu de toate, în care am luat foarte multe decizii neinspirate.

Ne-am grăbit în anumite momente. După aceea am intrat puțin în jocul lor de uzură și n-am reușit să stăpânim posesia, chiar dacă am încercat să o facem”, a spus Rădoi, la Prima Sport.

Cumva ne-am încăpățânat să construim foarte mult pe zona centrală, în loc să ducem unde aveam superioritate, pe zone laterale. Putem să spunem că am avut și ghinion la foarte multe situații. Mă întrebam dacă, în afara de golul primit, adversarul a avut vreun șut pe cadrul porții? Nu îmi aduc aminte. Nemeritat, dar trebuie să mergem înainte Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Golul a fost marcat de Joao Lameira după un corner, iar Rădoi a explicat unde au greșit jucătorii săi:

„Știam că bat foarte multe cornere pe prima bară. După aceea s-a pierdut marcajul și în situațiile astea, și dacă nu ricoșa mingea din bară, putea să fie gol din prima.

Când pierzi marcajul, e o lipsă de responsabilitate care e greu de rezolvat pe termen lung. Pe termen scurt o putem rezolva, încercăm cumva să-i responsabilizăm, dar avem o talie foarte mare și, din păcate, avem probleme pe aceste momente”, a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi: „Nu sunt foarte multe lucruri de reglat”

Oltenii vor avea încă un meci în Superliga, cu Dinamo (26 septembrie), înainte să debuteze în Conference League. Primul meci din cupele europene va fi împotriva celor de la Rakow, pe 2 octombrie.

Întrebat dacă oltenii au ceva de schimbat înainte de aceste două partide, antrenorul a spus:

„Foarte multe lucruri nu sunt de reglat, sincer. Am fost neinspirați în anumite momente ale jocului, dar cred că am fost echipa cu inițiativă, echipa mai bună.

Nu pot să fac o analiză acum după o înfrângere ca și cum ar părea că e ceva dramatic și că am fost atât de slabi”, a mai declarat tehnicianul.

În foarte multe momente am părut prea siguri pe noi și după aceea au apărut momente când am pasat greșit sau am dat mingea adversarilor. Deci n-aș putea să trag concluzii acum, din punctul ăsta de vedere, că în seara asta am fi pierdut doar dintr-un motiv anume Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Tehnicianul oltenilor a ales să nu se bazeze pe Assad Al-Hamlawi (24 de ani), atacant care a marcat 6 goluri în cele 13 meciuri jucate pentru Craiova.

În schimb, titulari au fost Etim Monday și Nsimba. Totuși, Rădoi nu consideră că asta a contat în rezultatul final.

„Nu cred, pentru că nu e singurul nostru jucător care a marcat sau care a avut ocazii. Și în seara asta au fost ocazii. Dacă nu aveam ocazii, puteam să spunem că simțeam lipsa lui, dar au fost nenumărate ocazii”, a mai spus tehnicianul.

1 șut pe poartă a avut Oțelul, în timp ce U Craiova a expediat 5 șuturi

