Chivu, dialog spumos😅 Românul l-a citat pe Mourinho pentru a-i răspunde fostului său coleg de la Inter: „A spus-o înaintea mea, nu sunt prost”  

Goran Pandev (42 de ani) și Cristi Chivu (44 de ani) au purtat un dialog amuzant la finalul partidei dintre Inter și Ajax, scor 2-0 pentru formația italiană.

Cristi Chivu și Goran Pandev au fost colegi la Inter între 2010 și 2011.

Cristi Chivu i-a răspuns lui Goran Pandev cu o replică a lui Mourinho

După finalul partidei, Cristi Chivu a oferit un interviu pentru Sky Sport. Goran Pandev, fostul său coleg de la Inter și analist TV, l-a întrebat: „Salut Cristian, când ai ajuns la Inter, voiai să joci 3-5-2? Ești mulțumit de transferuri?” .

După ce ambii au râs, tehnicianul român i-a răspuns lui Pandev: „Goran, tu chiar ai devenit jurnalist, nu-i așa?”. Apoi, Chivu i-a răspuns serios la întrebare macedoneanului: „Îți spun că da. O spun clar: nu am vrut să elimin certitudini, trebuia doar să adăugăm câteva lucruri și să ne recâștigăm încrederea”.

Apoi, Chivu a adăugat un citat preluat de la Jose Mourinho, antrenorul celor doi în 2010, atunci când Inter a câștigat titlul, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

„Cineva a spus-o înaintea mea, dar nu o pot repeta, nu sunt prost. Merg mai departe cu convingerile mele, fără să șterg și să provoc daune”, a declarat Cristi Chivu, conform ilfattoquotidiano.it.

Afirmația lui Cristi Chivu a făcut referire la un moment care a intrat în istoria fotbalului.

În timpul conferinței de prezentare a lui Jose Mourinho la Inter Milano, în iulie 2008, portughezului i s-a pus o întrebare dificilă, la care antrenorul a răspuns scurt: „Nu sunt un idiot”.

