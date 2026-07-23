Vine Drăguș! FCSB a ajuns la un acord cu atacantul naționalei. Rolul pe care l-a avut Hagi + Cum arată primul 11 cu noile achiziții
Denis Drăguș, în tricoul FCSB (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Vine Drăguș! FCSB a ajuns la un acord cu atacantul naționalei. Rolul pe care l-a avut Hagi + Cum arată primul 11 cu noile achiziții

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 14:31
  • FCSB a renunțat la achiziționarea unui mijlocaș central, însă s-a înțeles cu fotbalistul pe care Gigi Becali l-a dorit cel mai mult: Denis Drăguș.
  • Patronul îl vrea titular ca atacant stânga, caz în care primul 11 poate fi alcătuit în mai multe module tactice, în care să joace împreună Drăguș și Bîrligea. Detalii, mai jos.
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FCSB va încheia campania de achiziții cu cea mai mare lovitură: a reușit să-l convingă pe Denis Drăguș să evolueze sub comanda lui Marius Baciu.

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FCSB, acord cu Denis Drăguș

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le are, atacantul a dat undă verde realizării mutării și va parafa rezilierea cu Trabzonspor în aceste zile.

El și-a dat deja acordul pentru condițiile discutate cu Gigi Becali, în privința contractului pe care îl va avea la FCSB.

Foarte probabil, pe parcursul săptămânii viitoare, Drăguș va efectua vizita medicală la București, apoi va semna cu FCSB.

Becali a făcut un efort financiar major pentru a-l convinge să revină în Liga 1, iar câștigurile lui Drăguș, în primul sezon, cu tot cu prima de instalare, dar și cu eventualele bonusuri de performanță, vor trece de 1.000.000 de euro!

Ce mesaj i-a transmis Hagi lui Drăguș

A mai existat însă un argument important care l-a determinat pe Drăguș să renunțe la contractul imens de la Trabzonspor, echipă unde însă nu mai avea șanse să joace, pentru întoarcerea în România. Și anume, o discuție cu Gică Hagi, fostul său antrenor de la Viitorul.

Actualul selecționer i-a transmis să-și caute urgent echipă la care să aibă siguranța că va juca, altfel va pierde echipa națională.

Drăguș a jucat sezonul trecut 24 de meciuri în tricoul lui Eyupspor și Gaziantep, însă media minutelor e mică: doar 53 de minute pentru fiecare dintre jocurile în care a fost pe teren. 

DRĂGUȘ ÎN ULTIMELE 4 SEZOANE

2022-2023, la St. Liege și Genoa

  • 26 meciuri
  • 4 goluri
  • Nicio pasă de gol

2023-2024, la St. Liege și Gaziantep

  • 41 meciuri
  • 16 goluri
  • 2 pase de gol

2024-2025, la Trabzonspor

  • 26 meciuri
  • 3 goluri
  • 1 pasă de gol

2025-2026, la Eyupspor și Gaziantep

  • 24 meciuri
  • 2 goluri
  • 1 pasă de gol

Aducerea lui Drăguș ridică un mare semn de întrebare la FCSB: vor concura Bîrligea și Drăguș pentru un singur post sau vor fi folosiți în același timp?

Dorința lui Gigi Becali e clară și a fost rostită și în spațiul public: „Drăguș e atacant lateral stânga, eu acolo îl văd”. Dacă FCSB va păstra sistemul 4-2-3-1, atunci, o formulă de echipă, cu toate achizițiile în teren, ar arăta așa:

  • Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Gnahore, Cisotti - Boutoutaou, Fl. Tănase, Drăguș - Bîrligea

FCSB însă ar putea trece și la o variantă cu doi atacanți centrali, practic ceea ce ne-a arătat Hagi la echipa națională, în amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Fie un sistem 4-4-2, cu Boutoutaou și Cisotti pe cele două benzi la mijloc, fie chiar 4-3-1-2, cel folosit de România, în care algerianul adus de la Sochaux să joace rol de număr 10 în spatele celor douâ vârfuri, iar lângă Gnahore să apară doi jucători de profilul lui Vlad Dragomir și Nicușor Stanciu, care ar fi Juri Cisotti și Florin Tănase. În această așezare, FCSB ar arăta așa:

  • Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Fl. Tănase, Gnahore, Cisotti - Boutoutaou - Bîrligea, Drăguș

Cu achiziția lui Drăguș, FCSB va rezolva și asigurarea unor soluții care să vină de pe banca de rezerve. Practic, celălalt 11 din restul lotului ar arăta foarte bine:

  • M. Popa (R. Udrea) - Crețu, Ngezana, A. Duarte, M. Popescu, L. Stancu - Joao Paulo, Ofri Arad, Radunovic - Oct. Popescu (Toma, Politic), Miculescu (Stoian)

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