Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye (36 de ani) a fost eliminat în partida de pe Old Trafford, după ce l-a lovit pe Michael Keane (32 de ani), coechipierul său.

Deși a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 13, Everton a reușit să se impună în fața „diavolilor”, prin reușita lui Dewsbury-Hall.

După victoria de luni, Everton se află la egalitate de puncte cu Manchester United, 18, pe locul 11, depășind-o pe rivala Liverpool.

Un șut periculos al lui Bruno Fernandes în minutul 12 a stârnit conflicte în tabăra lui Everton.

Idrissa Gueye s-a repezit către colegul său Michael Keane pentru a-i reproșa modul în care s-a apărat, iar ulterior i-a dat acestuia o palma peste față, moment în care arbitrul Tony Harrington i-a arătat cartonașul roșu.

Veteranul senegalez s-a enervat și mai tare, fiind nevoie de intervenția portarului Jordan Pickford pentru a calma spiritele.

Acum, Gueye s-ar putea alege cu o suspendare pentru următoarele trei etape.

David Moyes: „Îmi place sa-mi văd jucătorii bătându-se pe teren”

Antrenorul celor de la Everton a oferit o reacție surprinzătoare la finalul partidei de pe Old Trafford.

„Chiar îmi place sa-mi văd jucătorii bătându-se pe teren dacă nu se respectă planul de joc. Dacă vrei acea tenacitate și rezistență ca să obții un rezultat, trebuie ca cineva să acționeze în consecință.

Dacă nu ar fi luat cartonaș roșu, nu cred că cineva de pe stadion ar fi fost surprins. M-am gândit că arbitrul ar fi putut să se gândească puțin mai mult la asta. Mi s-a spus că, potrivit regulilor jocului, dacă îți pălmuiești propriul jucător, ai putea avea probleme.

Sunt dezamăgit pentru eliminare. Dar cu toții am fost fotbaliști, ne supărăm pe coechipierii noștri. Și-a cerut scuze pentru eliminare, i-a lăudat pe jucători, le-a mulțumit și și-a cerut scuze”, a spus Moyes, potrivit theguardian.com.

Marcatorul golului, Dewsbury-Hall, a vorbit și el despre eliminarea lui Gueye.

Cred că a fost doar un moment de nebunie, evident evitabil. Idrissa și-a cerut scuze tuturor. Reacția băieților după aceea a fost de primă clasă. Kiernan Dewsbury-Hall, jucător Everton

