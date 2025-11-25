Louis Munteanu (23 de ani) ar putea ajunge la Olympique Lyon, în următoarea campanie de transferuri.

Presa franceză a scris despre interesul echipei lui Paulo Fonseca pentru atacantul de la CFR Cluj, iar impresara Liubliana Nedelcu susține că vor exista negocieri în iarnă.

În jurul lui Louis Munteanu au circulat foarte multe zvonuri în vară, legate de un posibil transfer, însă nimic nu s-a materializat, lucru care, potrivit lui Iuliu Mureșan, pare că l-a destabilizat pe vârf.

Louis Munteanu ar putea ajunge la Olympique Lyon

Wolfsburg ar fi hotărâtă să-l cumpere definitiv pe Sael Kumbedi, atacant pe care l-a împrumutat de la Lyon, iar clubul francez și-ar fi îndreptat atenția spre Munteanu.

Cele 8 milioane de euro pe care OL ar urma să le primească de la gruparea germană ar întări bugetul clubului și ar putea fi folosite pentru a finanța transferul lui Louis.

Mutarea ar putea fi blocată de Endrick, tânărul brazilian pe care Real Madrid intenționează să-l împrumute la Lyon, informează le10sport.com.

Liubliana Nedelcu, impresara apropiată de clubul CFR Cluj, a transmis că interesul francezilor pentru Louis Munteanu este real.

„La începutul lunii septembrie, eu am fost la Lyon și am discutat cu cei de acolo pentru transfer. Fiind timpul foarte scurt, mutarea nu s-a mai făcut, dar a rămas că discutăm din nou în iarnă . Asta s-a întâmplat pentru că Lyon și-a vândut atacantul chiar pe finalul perioadei de mercato.

Cert este că Lyon se află în căutarea unui atacant acum. Mutarea trebuia să se facă din vară. Louis Munteanu a fost urmărit în tot acest timp de ei. Nu am spus nimic de Lyon până acum, l-am anunțat doar pe patronul echipei, pentru că au apărut multe informații în ultimele luni și am vrut ca fotbalistul să rămână concentrat.

Este vorba despre 11 milioane de euro, plus procente. Eu lucrez cu CFR în momentul de față, nu sunt impresarul fotbalistului, dar am ținut legătura cu Ioan Varga. Am anunțat conducerea clubului că Lyon îl vrea pe Louis Munteanu”, a spus Liubliana Nedelcu, potrivit digisport.ro.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com

