Ultrașii au improvizat FOTO: Au sfidat interdicția impusă de autorități! Cum și-au afișat mesajul în timpul meciului Inter - AC Milan

Fanii lui AC Milan au sfidat interdicția poliției și au afișat un mesaj într-un mod ingenios. Foto: Imago
Campionate

Ionuț Cojocaru
Publicat: 25.11.2025, ora 11:09
Actualizat: 25.11.2025, ora 11:16
  • Ultrașii celor de la AC Milan au găsit o metodă inedită de a protesta în timpul partidei cu Inter Milano, câștigată de favoriți cu 1-0.
  • Procuratura din Milano le-a interzis să folosească bannerul „Sodalizio Rossonero” („Unitate între roș-negri”), ceea ce i-a determinat să găsească o altă soluție pentru a afișa mesajul.

Măsura vine pe fondul investigației „Doppia Curva” („Cele două peluze”), care verifică posibile legături între unele grupări ultras și posibile activități ilegale, conform gazzetta.it.

Fanii lui AC Milan au sfidat interdicția poliției și au afișat un mesaj într-un mod ingenios

Decizia a surprins suporterii, deoarece bannerul fusese deja aprobat de AC Milan și de autoritățile locale și fusese afișat fără probleme la meciurile anterioare.

În ciuda restricțiilor, ultrașii au ales să își arate sprijinul pentru echipă la derby și au găsit o metodă ingenioasă de a-și arăta mesajul.

Dacă bannerele și steagurile nu au putut fi introduse în stadion, cuvântul „sodalizio” a apărut totuși pe toată lungimea inelului ocupat de ultrașii AC Milan.

Literele au fost formate prin luminile telefoanelor mobile, în cadrul unei scenografii imposibil de anticipat de autorități.

Mesajul suporterilor lui AC Milan, afișat prin intermediul telefoanelor mobile. Foto: Imago
Mesajul suporterilor lui AC Milan, afișat prin intermediul telefoanelor mobile. Foto: Imago

Anterior partidei, Peluza Sud a mărșăluit în afara stadionului, afișând mesajul „Noi, mai puternici decât cei care ne vor morți”.

Grupul „I Banditi” a postat pe Instagram un mesaj în care a explicat valorile galeriei, care stau la baza mesajului „Sodalizio Rossonero”.

„I Banditi” au explicat că „Sodalizio Rossonero” a fost folosit uneori greșit pentru a arăta partea negativă a galeriei, deși în realitate simbolizează „uniunea, fraternitatea și dragostea”, conform mowmag.com.

FOTO: Inter - AC Milan 0-1

Inter - AC Milan 0-1 (meci). Foto: Imago
Inter - AC Milan 0-1 (meci). Foto: Imago

Inter - AC Milan 0-1 (meci). Foto: Imago
Reprezentanții Peluzei Sud susțin că interdicțiile nu se limitează la bannerul „Sodalizio Rossonero”, ci vizează de mai multe luni orice material vizual legat de anumite grupări ultras.

În aprilie, suporterii nu au mai putut afișa bannerul „Solo per la maglia” („Doar pentru tricou”), din cauza unei decizii impuse de autorități, conform milannews.it.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share