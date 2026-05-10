Dorința lui Guardiola VIDEO. Antrenorul lui Manchester City și-a încrucișat brațele,  a rostit patru cuvinte și i-a făcut pe toți să râdă
Pep Guardiola (Foto: IMAGO)
Publicat: 10.05.2026, ora 11:49
  • Manchester City - Brentford 3-0. Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul „cetățenilor”, a oferit un moment amuzant la conferința de presă de la finalul partidei.

Manchester City s-a impus categoric în partida de pe Etihad, grație golurilor marcate de Doku ('60), Haaland ('75) și Marmoush ('90+2), însă nu mai e favorită la câștigarea titlului. Șansele au scăzut după remiza cu Everton din etapa precedentă, scor 3-3.

Mesajul transmis de Pep Guardiola înainte de West Ham - Arsenal

După succesul cu Brentford, Manchester City s-a apropiat la două puncte de liderul Arsenal, când ambele echipe mai au câte trei meciuri de disputat.

„Tunarii” vor deveni campioni dacă vor câștiga partidele cu West Ham, Burnley și Crystal Palace, însă „cetățenii” speră că rivalii se vor încurca măcar o dată.

Dacă cele două echipe termină sezonul la egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul. În acest moment, Arsenal stă puțin mai bine, cu +41, în timp ce Manchester City are +40.

Întrebat dacă ar putea apărea și alte răsturnări de situație în lupta pentru titlu, Guardiola a răspuns:

„Nu știu. Ne luptăm cu o echipă destul de asemănătoare cu Liverpoolul din trecut, care a ajuns în finala Ligii Campionilor fără să piardă niciun meci și a ocupat primul loc în clasament aproape tot sezonul.

Nu depinde de noi, așa că totul se reduce la pierderea de puncte din partea lor, dar tot ce putem face este să câștigăm din nou miercuri (n.r. - cu Crystal Palace), să jucăm finala Cupei Angliei (cu Chelsea) și să mergem la Bournemouth, aș spune că nu este cea mai ușoară deplasare, și apoi la Aston Villa, așa că programul este solicitant.

Dar e simplu. Mai sunt doar două săptămâni și sezonul se va termina. Îmi place la nebunie, îmi place să fiu din nou aici, să termin din nou pe locul doi este minimul, așa că îmi place la nebunie. Carabao Cup (Cupa Ligii Angliei) este deja a noastră, finala Cupei de pe Wembley este cea mai frumoasă zi a sezonului și îmi place la nebunie”, a afirmat Guardiola, potrivit theguardian.com.

Ulterior, antrenorul spaniol și-a încrucișat brațele pentru a imita ciocanele de pe emblema celor de la West Ham, a zâmbit și a transmis un mesaj de încurajare pentru echipa antrenată de Nuno Espirito Santo, care i-a făcut să râdă pe jurnaliști: „Come on you Irons”. S-a ridicat brusc și a părăsit sala de conferințe.

Meciul dintre West Ham și Arsenal este programat duminică, de la ora 18:30. Guardiola speră că gazdele vor reuși să obțină cel puțin o remiză.

Programul celor două rivale până la finalul sezonului

Arsenal:

  • 10 mai: West Ham / Premier League, deplasare
  • 18 mai: Burnley / Premier League, acasă
  • 24 mai: Crystal Palace / Premier League, deplasare
  • 30 mai: PSG / finala Ligii Campionilor

Manchester City:

  • 13 mai: Crystal Palace / Premier League, acasă
  • 16 mai: Chelsea / finala Cupei Angliei
  • 19 mai: Bournemouth / Premier League, deplasare
  • 24 mai: Aston Villa / Premier League, acasă

Clasament Premier League

Loc/EchipăGolaverajPuncte/Meciuri
1. Arsenal+41 (67-26)76 (35)
2. Manchester City+40 (72-32)74 (35)
3. Manchester United+15 (63-48)65 (36)
4. Liverpool+12 (60-48)59 (36)
5. Aston Villa+4 (48-44)58 (35)
6. Bournemouth+4 (56-52)55 (36)
7. Brighton+10 (52-42)53 (36)
8. Brentford+3 (52-49)51 (36)
9. Chelsea+6 (55-45)49 (36)
10. Everton0 (44-44)48 (35)
11. Fulham-6 (44-50)48 (36)
12. Sunderland-9 (37-46)48 (36)
13. Newcastle-2 (49-51)45 (35)
14. Leeds-5 (47-52)43 (35)
15. Crystal Palace-6 (36-42)43 (34)
16. Nottingham-2 (44-46)42 (35)
17. Tottenham-9 (45-54)37 (35)
18. West Ham-19 (42-61)36 (35)
19. Burnley-36 (35-71)20 (35)
20. Wolverhampton-41 (25-66)18 (36)

