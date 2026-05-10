Atletico Madrid - Celta Vigo 0-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul român al echipei pregătite de Claudio Giraldez (38 de ani), a fost desemnat omul meciului în duelul din La Liga.

Succesul are și o valoare istorică pentru Celta. Formația din Vigo a câștigat pentru prima dată pe Metropolitano, stadionul pe care Atletico joacă din 2017.

Repriza secundă a adus cele mai importante momente ale meciului. În minutul 53, Ionuț Radu a avut o intervenție excelentă și a blocat ceea ce putea fi unul dintre golurile etapei în La Liga.

Sorloth a reluat spectaculos, cu călcâiul, de la câțiva metri de poartă, însă portarul român a fost pe fază și a respins.

Celta a dat lovitura în minutul 62, când Borja Iglesias a marcat singurul gol al partidei.

Atacantul oaspeților l-a surprins pe Jan Oblak cu o execuție elegantă. Acesta a intrat în careu și a finalizat cu o „scăriță” peste portarul sloven.

Un alt moment important al lui Ionuț Radu a venit pe final, când Atletico a forțat egalarea. Portarul român a respins spectaculos o lovitură de cap a lui Miguel Cubo, în minutul 88.

Celta l-a lăudat pe Ionuț Radu pentru paradele prin care a păstrat avantajul echipei pe Metropolitano. Clubul din Vigo a scris pe rețelele de socializare: „Radu e foarte bun și e ca o capră. Nu-i așa, Borja Iglesias?”

Radu es muy bueno y está como una cabra.



¿Verdad, @BorjaIglesias9? 🤪 pic.twitter.com/ih3D4uzc6P — Celta (@RCCelta) May 9, 2026

Postarea celor de la Celta Vigo face referire la declarația oferită de Borja Iglesias după meci.

„A avut câteva parade foarte bune, ne ajută enorm, e ca o capră (n.r. - expresie spaniolă folosită cu sensul de «e trăsnit, imprevizibil») și contribuie foarte mult atât pe teren, cât și în afara lui.

Sunt foarte fericit pentru el”, a spus atacantul spaniol, râzând, despre impactul lui Ionuț Radu în cadrul grupului, conform dazn.com.

"ESTÁ COMO UNA CABRA" 🐐@BorjaIglesias9 no podia definirlo mejor. Radu, oficialmente la CABRA en Vigo 😁#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/zDJUS8PKH2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

Pentru Atletico Madrid, eșecul a venit într-un moment dificil, la doar câteva zile după eliminarea din semifinalele Ligii Campionilor.

Victoria a apropiat-o pe Celta de locurile de Champions League, cu trei etape rămase până la finalul sezonului, și a reprezentat primul succes al formației din Vigo pe Metropolitano.

First win at the Metropolitano 👊 pic.twitter.com/nf0zzmrZ2Y — Celta (@RCCelta) May 9, 2026

După meci, Celta a făcut o poză, iar Ionuț Radu a repetat gestul care a devenit deja obicei la formația din Vigo: portarul român s-a așezat cu capul în jos, în prim-planul imaginii de grup.

Clasamentul primelor 8 echipe din Spania

Echipa Meciuri Puncte 1. Barcelona 34 88 2. Real Madrid 34 77 3. Villarreal 34 68 4. Atletico Madrid 35 63 5. Betis 35 54 6. Celta Vigo 35 50 7. Getafe 34 44 8. Real Sociedad 35 44

Locurile 1-5 - Champions League, faza ligii

Locul 6 - Europa League, faza ligii

Locul 7 - Conference League, preliminarii

Câștigătoarea Cupei Regelui - Europa League, faza Ligii (Real Sociedad)

