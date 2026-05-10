Erou în Atleti - Celta Ionuț Radu, omul meciului în victoria istorică: a scos incredibil călcâiul lui Sorloth + cum s-a pozat la final

alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 10:17
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 10:30
  • Atletico Madrid - Celta Vigo 0-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul român al echipei pregătite de Claudio Giraldez (38 de ani), a fost desemnat omul meciului în duelul din La Liga.

Succesul are și o valoare istorică pentru Celta. Formația din Vigo a câștigat pentru prima dată pe Metropolitano, stadionul pe care Atletico joacă din 2017.

Ionuț Radu, omul meciului pentru Celta Vigo în victoria istorică împotriva celor de la Atletico Madrid

Repriza secundă a adus cele mai importante momente ale meciului. În minutul 53, Ionuț Radu a avut o intervenție excelentă și a blocat ceea ce putea fi unul dintre golurile etapei în La Liga.

Sorloth a reluat spectaculos, cu călcâiul, de la câțiva metri de poartă, însă portarul român a fost pe fază și a respins.

Ionuț Radu, paradă spectaculoasă în meciul Atletico Madrid - Celta Vigo 0-1. Foto: Captură „X", @LaLiga

Ionuț Radu, paradă spectaculoasă în meciul Atletico Madrid - Celta Vigo 0-1. Foto: Captură „X", @LaLiga
Celta a dat lovitura în minutul 62, când Borja Iglesias a marcat singurul gol al partidei.

Atacantul oaspeților l-a surprins pe Jan Oblak cu o execuție elegantă. Acesta a intrat în careu și a finalizat cu o „scăriță” peste portarul sloven.

Un alt moment important al lui Ionuț Radu a venit pe final, când Atletico a forțat egalarea. Portarul român a respins spectaculos o lovitură de cap a lui Miguel Cubo, în minutul 88.

Celta l-a lăudat pe Ionuț Radu pentru paradele prin care a păstrat avantajul echipei pe Metropolitano. Clubul din Vigo a scris pe rețelele de socializare: „Radu e foarte bun și e ca o capră. Nu-i așa, Borja Iglesias?”

Postarea celor de la Celta Vigo face referire la declarația oferită de Borja Iglesias după meci.

„A avut câteva parade foarte bune, ne ajută enorm, e ca o capră (n.r. - expresie spaniolă folosită cu sensul de «e trăsnit, imprevizibil») și contribuie foarte mult atât pe teren, cât și în afara lui.

Sunt foarte fericit pentru el”, a spus atacantul spaniol, râzând, despre impactul lui Ionuț Radu în cadrul grupului, conform dazn.com.

Pentru Atletico Madrid, eșecul a venit într-un moment dificil, la doar câteva zile după eliminarea din semifinalele Ligii Campionilor.

Victoria a apropiat-o pe Celta de locurile de Champions League, cu trei etape rămase până la finalul sezonului, și a reprezentat primul succes al formației din Vigo pe Metropolitano.

După meci, Celta a făcut o poză, iar Ionuț Radu a repetat gestul care a devenit deja obicei la formația din Vigo: portarul român s-a așezat cu capul în jos, în prim-planul imaginii de grup.

Clasamentul primelor 8 echipe din Spania

EchipaMeciuriPuncte
1. Barcelona3488
2. Real Madrid3477
3. Villarreal3468
4. Atletico Madrid3563
5. Betis3554
6. Celta Vigo3550
7. Getafe3444
8. Real Sociedad3544
  • Locurile 1-5 - Champions League, faza ligii
  • Locul 6 - Europa League, faza ligii
  • Locul 7 - Conference League, preliminarii
  • Câștigătoarea Cupei Regelui - Europa League, faza Ligii (Real Sociedad)

Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

