Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre meciul amical dintre naționala Catalunyei și Palestina.

Catalunya - Palestina se joacă azi, de la 19:30, pe Stadionul Olimpic din Barcelona.

Pep Guardiola este născut în Catalunya și a jucat pentru naționala regiunii: 7 meciuri în perioada 1995-2005.

Pep Guardiola, mesaj emoționant: „Am abandonat Palestina, noi am permis ca un popor să fie distrus”

Înainte de partida de pe „Lluis Companys”, Guardiola a vorbit despre meci și i-a îndemnat pe suporteri să dea dovadă de solidaritate și să meargă la meci.

Tehnicianul spaniol este de părere că întreaga lume a permis ca genocidul din Palestina să aibă loc, fără a se lua măsuri dure.

„Este mai mult decât un meci simbolic. Acum toată lumea știe totul, iar cu acest joc, palestinienii vor vedea că există o parte a lumii cărora le pasă de ei.

Lumea a abandonat Palestina. Noi nu am făcut absolut nimic. Ei nu sunt de vină că s-au născut acolo. Noi toți am permis ca un întreg popor să fie distrus. Paguba este făcută și este ireparabilă.

Nu-mi pot imagina o singură persoană în lumea asta care să poată apăra masacrele din Gaza. Copiii noștri ar putea fi acolo și uciși doar pentru că s-au născut. Am foarte puțină încredere în liderii mondiali. Ei face orice doar pentru a rămâne la putere”, a declarat Pep Guardiola, conform sportbible.com.

Omagiu pentru victimele din Gaza, înainte de Catalunya - Palestina

La prezentarea meciului, cei doi antrenori, Gerard Lopez și Ihab Abu Jazar, s-au întâlnit și au făcut o poză cu tricourile celor două formații.

Mai mult, cei doi au pus 400 de tricouri albe pe gazon, în amintirea celor 400 de sportivi palestinieni care au fost uciși în atacurile armate din Gaza.

„Suntem fericiți să fim în Catalunya. Suntem fericiți că vom juca un meci istoric și că va fi o zi istorică pentru poporul palestinian, în timp ce ne confruntăm cu mari probleme și transmitem mesajul poporului palestinian lumii prin Catalunya și prin meciul de mâine.

La început, aveam patru jucători din Fâșia Gaza, iar eu însumi, antrenorul, sunt și eu din Gaza. În acest moment, este dificil pentru oricine din Gaza să părăsească Fâșia, deoarece este asediată, iar ieșirea de acolo este extrem de grea”, a declarat selecționerul Palestinei, conform catalannews.com.

La ora partidei, pe stadionul din Barcelona vor fi prezenți oameni din conducerea FC Barcelona, dar și din partea multor organizații care susțin cauza Palestinei.

