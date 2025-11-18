Patru suporteri ai echipei FCSB au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Ei sunt acuzați că au comis două fapte de tâlhărie în seara de 4 octombrie 2025, pe pasajul pietonal Grivița, în apropierea stadionului Giulești.

Un al cincilea suspect este plasat sub control judiciar.

Victimele celor două atacuri ar fi fost suporteri rapidiști, membri ai grupării „Legiunea Chitila”, iar agresorii ar face parte din Peluza Nord (ultrașii FCSB), conform oficiuldestiri.ro.

Incidentul a avut loc în contextul meciului dintre Rapid și Farul Constanța (3-1). Cei patru suspecți, care ar fi făcut parte din Peluza Nord, ar fi avut fețele acoperite cu glugi și ar fi atacat două persoane care purtau articole vestimentare cu însemnele grupării rivale.

În primul caz, Poliția Română precizează că un tânăr ar fi fost lovit și i-a fost furat telefonul mobil, pentru simplul motiv că purta o geacă a grupării „Legiunea Chitila”.

La aproximativ o oră distanță, același grup ar fi agresat un minor aflat împreună cu tatăl său. Tânărului i-ar fi fost smulsă haina, iar tatăl ar fi fost lovit când a încercat să își protejeze copilul. Portofelul minorului, care conținea acte personale, ar fi fost de asemenea furat.

Pe 13 noiembrie, polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul SRPT București au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov, recuperând o parte dintre obiectele furate. Toți cei cinci suspecți au fost ridicați pe baza mandatelor.

Gruparea rapidiștilor a reacționat pe rețelele de socializare, explicând că miza atacului ar fi fost geaca de brigadă, un simbol important în cultura ultra.

„Ne asumăm pierderea gecii de brigadă. (…) Acțiunea s-a petrecut pe pasarela dintre Calea Griviței și Giulești. Poliția a fost sesizată de un curier Glovo, după ce bătrânul lovit era pe jos, cu gura plină de sânge”, au transmis suporterii rapidiști.

Aceștia au afirmat și că, imediat după conflict, au încercat să ia legătura cu liderii Peluzei Nord pentru clarificări, însă liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, ar fi negat implicarea vreunui grup de la FCSB.

Gruparea susține că a întrebat toate peluzele din București pentru a afla cine a comis atacul, deoarece nimeni nu își asumă fapta. În plus, spun că în geaca luată se afla un portofel cu acte.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul a patru suspecți, iar un al cincilea a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cele patru persoane arestate au fost transferate într-un centru de reținere al Poliției Capitalei.

