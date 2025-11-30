Dennis Man nu a mai prins echipa  Motivul pentru care românul nu a jucat pentru PSV în campionat: „Nu e obișnuit să facă asta”

PSV - Volendam 3-0. Peter Bosz (62 de ani), antrenorul gazdelor, a precizat motivul pentru care Dennis Man (27 de ani) nu a fost utilizat în partida din etapa #14 din Eredivisie.

PSV s-a impus fără emoții în fața celor de la Volendam, cu scorul de 3-0. Veerman (min. 6), Pepi (min. 24) și Til (min. 54) au fost marcatorii echipei antrenate de Peter Bosz.

Peter Bosz, despre Man: „Nu e obișnuit să evolueze de două ori pe săptămână”

Dennis Man a fost rezervă neutilizată în meciul cu Volendam de duminică, iar Peter Bosz a explicat de ce nu l-a introdus în teren pe jucătorul român.

„ E unul dintre acei jucători care nu sunt obișnuiți să evolueze de două ori pe săptămână. Din fericire, nu avem doar unsprezece jucători buni, ci o selecție foarte bună”, a spus antrenorul lui PSV, conform voetbalprimeur.nl.

În afară de Dennis Man, și veteranul Ivan Perisic și fundașul stânga Salah-Eddine au mai lipsit din partida din etapa 14 din campionatul olandez.

Despre fundașul stânga marocan, Peter Bosz a spus că „Este bolnav. Nu este grav, dar nu va fi prezent (n.r. - cu Volendam”.

Dennis Man, titular împotriva lui Liverpool în Liga Campionilor

Dennis Man a jucat deja săptămâna aceasta. Românul a fost titular pentru PSV în meciul de miercuri cu Liverpool, din etapa 5 din Liga Campionilor.

Formația olandeză a produs surpriza și s-a impus cu scorul 4-1 în fața „cormoranilor”. Perisic (min. 6 - pen.), Til (min. 56) și Driouech (min. 73, 90+1) au marcat pentru PSV, în timp ce Szoboszlai (min. 16) a punctat pentru gazde.

Dennis Man a jucat 89 de minute în partida de pe Anfield, fiind înlocuit de bosniacul Bajraktarevic.

După succesul de duminică cu Volendam, PSV rămâne lider în Eredivisie, cu 37 de puncte acumulate.

Pentru echipa la care joacă Dennis Man urmează meciul cu Heerenveen de sâmbăta viitoare, de la 17:30, tot din campionatul intern.

4 goluri în 14 meciuri are Dennis Man în acest sezon pentru PSV

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport