Coelho, strict cu oltenii Antrenorul Craiovei a avut un mesaj clar pentru jucători, înainte de meciul cu U Cluj: „Asta trebuie să facem”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 16:12
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 16:13
  • U Cluj - U Craiova. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a transmis că echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ după victoria obținută cu Mainz, 1-0.
  • U Cluj - U Craiova se joacă luni, de la ora 19:00, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz în etapa #4 din faza principală a Conference League, grație golului marcat de Al Hamlawi, în minutul 67, din penalty.

U Cluj - U Craiova. Filipe Coelho: „Trebuie să rămânem concentrați”

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu U Cluj, Filipe Coelho a precizat că jucătorii săi trebuie să uite de victoria obținută în fața echipei din Bundesliga și să își îndrepte atenția doar asupra meciului de luni.

„Am obținut un rezultat bun (n.r. - 1-0 cu Mainz). Jucătorii sunt fericiți, dar în același timp trebuie să ne controlăm. Acum ne confruntăm cu un adversar diferit și trebuie să rămânem concentrați.

Atmosfera a fost uimitoare și oamenii au fost minunați. Cred că a fost o seară memorabilă pentru toată lumea. Dar acum nu ar trebui să ne mai gândim prea mult la asta, ci să ne focusăm pe meciul care urmează”, a declarat Filipe Coelho.

În ceea ce privește partida cu U Cluj, tehnicianul portughez a spus:

„Ne așteptăm la un meci dificil împotriva unei echipe care și-a schimbat antrenorul acum cinci meciuri, iar noul antrenor (n.r. - Cristiano Bergodi) a obținut patru victorii în cinci meciuri, se află într-un moment bun. Așadar, va fi cu siguranță dificil.

Sunt o echipă organizată. Au o organizare foarte bună. De asemenea, au jucători buni. Cred că noul antrenor le-a adus acest tip de organizare. Trebuie să fim pregătiți să înfruntăm o echipă bună”, a completat tehnicianul portughez.

FOTO. U Craiova - Mainz 1-0

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg
U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (55 imagini)

Pavlo Isenko: „Vom face totul pentru a câștiga”

Pavlo Isenko, portarul Craiovei, a prefațat și el partida de luni cu Universitatea Cluj.

„Cunosc adversarul. Îmi amintesc de ei de data trecută când am jucat împotriva lor. A fost un meci dificil, dar am marcat și în final am obținut victoria. Am analizat adversarul și vom face totul pentru a câștiga.

După victoria împotriva lui Mainz, suntem fericiți. Acest succes ne oferă puțină încredere și putere”, a spus Isenko la conferința de presă.

Întrebat despre fotbalul din România, portarul Craiovei a declarat: „Îmi place totul, avem fani foarte buni care ne susțin mereu și mult, iar asta ne face să jucăm fiecare meci în 12 oameni”.

În acest moment, Universitatea Craiova se află pe locul 4 în Liga 1, cu 32 de puncte obținute după 17 meciuri disputate. De cealaltă parte, U Cluj ocupă locul 8, cu 23 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2Dinamo1834
3FC Botoșani1733
4U Craiova1732
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share