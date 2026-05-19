Petr Vlachovsky. Foto: Imago
Caz grav în fotbalul feminin UEFA a suspendat pe viață un antrenor după ce și-a filmat jucătoarele la duș » Cea mai tânără victimă avea 17 ani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 22:55
  • UEFA l-a suspendat pe viață pe Petr Vlachovsky (42 de ani), fost antrenor în fotbalul feminin din Cehia, după ce a fost găsit vinovat că a filmat pe ascuns jucătoare în vestiare și la dușuri.

La începutul acestui an, mai multe jucătoare afectate au cerut măsuri mai dure, după ce Vlachovsky primise în Cehia doar un an de închisoare cu suspendare și o interdicție de cinci ani de a antrena la nivel național.

UEFA l-a suspendat pe viață pe Petr Vlachovsky, după ce și-a filmat pe ascuns jucătoarele

Forul european a anunțat că Vlachovsky nu va mai avea dreptul să desfășoare nicio activitate legată de fotbal.

Decizia a fost luată de Corpul de Control, Etică și Disciplină al UEFA, după ce fostul antrenor a fost găsit vinovat de comportament indecent și de afectarea imaginii fotbalului.

Fostul antrenor a lucrat aproape 15 ani la 1. FC Slovacko, club din prima ligă feminină a Cehiei.

În septembrie 2023, acesta a fost arestat după ce poliția a descoperit online imaginile filmate pe ascuns.

Ancheta a arătat și că Vlachovsky deținea materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor, conform theguardian.com.

14 jucătoare
au fost filmate pe ascuns, pe parcursul a patru ani, cu o cameră ascunsă într-un rucsac. Cea mai tânără dintre victime avea 17 ani

UEFA a solicitat ca suspendarea să fie recunoscută și la nivel internațional de FIFA, astfel încât Vlachovsky să nu mai poată activa în fotbal nici în afara Europei.

Sindicatul internațional al fotbaliștilor, FIFPRO, a salutat decizia UEFA. Alex Phillips, secretarul general al FIFPRO, a declarat în trecut că acest caz este „doar vârful aisbergului”.

Vlachovsky a fost, în trecut, selecționer al naționalei feminine U19 a Cehiei și a fost desemnat cel mai bun antrenor din fotbalul feminin ceh.

