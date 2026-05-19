Accidentare gravă pentru Homawoo Fostul fundaș al lui Dinamo a fost operat: a primit mesaje de la fotbaliștii „câinilor”

Josue Homawoo (28 de ani), fostul fundaș al lui Dinamo, va lipsi între 6 și 8 luni de la Standard Liege, după o accidentare gravă

Homawoo evoluează pentru formația belgiană din vara anului 2025 și a fost unul dintre titularii echipei

Homawoo, fostul fundaș de la Dinamo, a suferit o accidentare gravă

Fundașul central a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la glezna dreaptă la antrenamentul de miercuri, 13 mai.

Standard Liege a anunțat că acesta a fost operat și va lipsi de pe teren între 6 și 8 luni.

„Slavă Domnului că operația a decurs bine. Acum e timpul să muncesc și să mă recuperez, ca să mă pot întoarce mai puternic ca niciodată! Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre”, a scris Homawoo pe Instagram.

El a primit în comentarii mesaje de încurajare de la foștii colegi de la Dinamo, cum ar fi Cătălin Cîrjan, Kennedy Boateng, Alberto Soro, Maxime Sivis sau Adrian Caragea.

Fundașul a bifat 32 de meciuri la Standard Liege, dintre care 28 din postura de titular.

62 de meciuri a jucat Homawoo la Dinamo

Fundașul a mai trecut în acest sezon printr-un moment complicat.

În septembrie 2025, în meciul Standard Liege - Mechelen, Homawoo a rămas inconștient pe gazon după un duel aerian și a fost transportat la spital, unde și-a revenit.

🚑 | Josué Homawoo a été évacué par les ambulanciers après un choc lors d’un duel aérien. Prompt rétablissement, Josué ! ❤️ #STAKVM pic.twitter.com/NAjPnZ1cnV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 12, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport