Accidentare gravă pentru Homawoo Fostul fundaș al lui Dinamo a fost operat: a primit mesaje de la fotbaliștii „câinilor”
Josue Homawoo. Foto: Imago
Accidentare gravă pentru Homawoo Fostul fundaș al lui Dinamo a fost operat: a primit mesaje de la fotbaliștii „câinilor"

alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 22:01
  • Josue Homawoo (28 de ani), fostul fundaș al lui Dinamo, va lipsi între 6 și 8 luni de la Standard Liege, după o accidentare gravă

Homawoo evoluează pentru formația belgiană din vara anului 2025 și a fost unul dintre titularii echipei

Homawoo, fostul fundaș de la Dinamo, a suferit o accidentare gravă

Fundașul central a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la glezna dreaptă la antrenamentul de miercuri, 13 mai.

Standard Liege a anunțat că acesta a fost operat și va lipsi de pe teren între 6 și 8 luni.

„Slavă Domnului că operația a decurs bine. Acum e timpul să muncesc și să mă recuperez, ca să mă pot întoarce mai puternic ca niciodată! Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre”, a scris Homawoo pe Instagram.

El a primit în comentarii mesaje de încurajare de la foștii colegi de la Dinamo, cum ar fi Cătălin Cîrjan, Kennedy Boateng, Alberto Soro, Maxime Sivis sau Adrian Caragea.

Fundașul a bifat 32 de meciuri la Standard Liege, dintre care 28 din postura de titular.

62 de meciuri
a jucat Homawoo la Dinamo

Fundașul a mai trecut în acest sezon printr-un moment complicat.

În septembrie 2025, în meciul Standard Liege - Mechelen, Homawoo a rămas inconștient pe gazon după un duel aerian și a fost transportat la spital, unde și-a revenit.

