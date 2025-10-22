Petre Bulmaga, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale (FRAM), a rămas fără locuință și bunuri personale în urma tragediei din Rahova.

Agenția Națională pentru Sport i-a oferit cazare temporară în Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu“»”.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, în urmă cu o săptămână, după o explozie puternică.

Trei persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite, conform hotnews.ro.

„Comunitatea sportivă, alături de cei afectați de explozia din Sectorul 5, București. Tragedia produsă în urmă cu câteva zile, în urma exploziei din Sectorul 5, a îndoliat întreaga comunitate: trei persoane și-au pierdut viața, alte douăzeci au fost rănite, iar sute de oameni au rămas fără locuință.

Printre cei grav afectați se numără și Petre Bulmaga, secretar general al Federației Române de Arte Marțiale, care și-a pierdut apartamentul și bunurile personale.

În aceste momente dificile, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe domnul Petre Bulmaga, oferindu-i sprijin imediat și cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Național «Lia Manoliu».

Transmitem condoleanțe familiilor îndurerate și gânduri de însănătoșire celor răniți. Totodată, ne exprimăm susținerea față de domnul Petre Bulmaga”, a notat Agenția Națională pentru Sport pe rețelele de socializare.

În urmă cu două zile, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale dezvăluise pe rețelele de socializare că se numără printre victimele tragediei:

„În urma exploziei de gaze care a avut loc recent la blocul meu, situat pe Strada Vicina, apartamentul meu a fost grav afectat. Din fericire sunt în viață, însă am pierdut aproape tot ce aveam, locuința, hainele, lucrurile personale, etc.

Donații se pot face în contul personal:

IBAN: RO38INGB0000999900025350

Titular cont: Petrica Bulmaga

Banca: INGB CENTRALA

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

Este o perioadă foarte grea și încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt. Cu speranță, apelez la cei care pot și doresc să mă ajute. Orice sprijin contează, fie o sumă de bani, fie o distribuire a acestui mesaj”, a notat acesta, pe rețelele de socializare.

Ce s-a întâmplat în Sectorul 5 din București

În urma exploziei care a distrus o scară de bloc de pe Calea Rahovei, Sector 5, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Conform primelor investigații, deflagrația a fost cauzată de o acumulare de gaze. Martorii au declarat că locatarii semnalaseră anterior scurgeri în rețeaua blocului.

Compania Distrigaz Sud a confirmat că echipele sale au intervenit în zonă cu o zi înainte de incident și au oprit alimentarea cu gaze, însă sigiliul ar fi fost rupt, iar robinetul redeschis ilegal vineri dimineață, cu puțin timp înainte de explozie.

La doar câteva ore după explozie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, într-o ședință de urgență, alocarea a 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, conform buletin.de.

286 de oameni au beneficiat de consiliere psihologică, iar 66 de persoane, printre care trei copii și 11 vârstnici, au fost cazate în unități hoteliere partenere Primăriei Capitalei

