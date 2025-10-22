Rezultat mare pentru Minaur Revenire de senzație în fața vicecampioanei Spaniei, în EHF European League + Potaissa Turda, umilită în Franța

Minaur Baia Mare a remizat cu Granollers , vicecampioana Spaniei, scor 24-24, în runda secundă a grupei C din EHF European League la handbal masculin.

, vicecampioana Spaniei, scor 24-24, în Într-o altă partidă desfășurată în Grupa A, Potaissa Turda, vicecampioana României, a pierdut fără drept de apel, 24-42, în fața francezilor de la Saint-Raphael Var Handball.

Minaur Baia Mare a fost încurajată de circa 2.000 de spectatori, marți seară, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, potrivit site-ului oficial al formației din Liga Zimbrilor.

Minaur Baia Mare, revenire de senzație în fața vicecampioanei din Spania

Ibericii porneau favoriți în această partidă, însă Minaur a fost cea care a dezghețat tabela. Extrema stângă Milan Kotrc a fost cel care a marcat primele două goluri ale partidei.

Granollers a fost ținută la respect timp de 6 minute, dar apoi a reușit să puncteze de două ori în 30 de secunde.

Ușor-ușor, vicecampioana Spaniei a început să preia controlul jocului, iar la pauză au intrat cu un avantaj de trei goluri, 11-8.

Ulterior, pe parcursul reprizei secunde, diferența a crescut până la cinci goluri (20-15), însă Minaur nu a cedat și a alergat după egalare până în ultimul minut.

Eforturile maramureșenilor au fost răsplătite, iar Gabriel Cumpănici a marcat golul egalării, cu 18 secunde înainte de final.

Cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost Robert Nagy (5 goluri), Milan Kotrc, Tudor Botea, Ștefan Gabriel Cumpănici (câte 4) și Stefan Vujic (2).

A fost primul punct obținut de Minaur Baia Mare în această competiție, după eșecul din prima rundă, 29-35 cu Slovan Ljubljana (Slovenia).

În acest moment, formația din România ocupă ultimul loc în grupa C, din care mai face parte și Skanderborg (Danemarca).

Programul lui Minaur Baia Mare în EHF European League

Slovan Ljubljana - Minaur Baia Mare 35-29

Minaur Baia Mare - Granollers 24-24

Minaur Baia Mare - Skanderborg / 11 noiembrie, ora 18:00

Skanderborg - Minaur Baia Mare / 18 noiembrie, ora 19:45

Minaur Baia Mare - Slovan Ljubljana / 25 noiembrie, ora 19:45

Granollers - Minaur Baia Mare / 2 decembrie, ora 21:45

Potaissa Turda, umilită în Franța

Vicecampioana României nu a avut replică în fața francezilor de la Saint-Raphael Var Handball, într-un meci desfășurat în Grupa A.

Gazdele au controlat jocul de la un capăt la altul, iar la vestiare au intrat cu un avantaj de 10 goluri, 21-11.

În repriza secundă, Potaissa Turda a cedat definitiv. S-a terminat 42-24 pentru gazde, iar ardelenii au suferit cel de-al doilea eșec consecutiv.

În prima rundă au pierdut la mare luptă duelul cu spaniolii de la CF Bidasoa Irun, 33-34.

Gabriel Florinel Dumitriu (5 goluri), Mehran Rahnama Falavarjani, Denis Veres (câte 4), Radu Cristian Ghiță (3), Teodor Pințoiu și Roland Thalmaier (câte 2) au fost cei mai buni marcatori ai formației din România, în deplasarea din Franța.

Programul Potaissei Turda în EHF European League

Potaissa Turda - Bidasoa Irun 33-34

Saint-Raphael - Potaissa Turda 42-24

Potaissa Turda - Flensburg / 11 noiembrie, ora 19:45

Flensburg - Potaissa Turda / 18 noiembrie, ora 21:45

Bidasoa Irun - Potaissa Turda / 25 noiembrie, ora 21:45

Potaissa Turda - Saint-Raphael . 2 decembrie, ora 19:45

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport