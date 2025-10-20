HERMANNSTADT - CSIKSZEREDA 0-2. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Csikszereda s-a impus în deplasarea de la Sibiu, scor 2-0, și a ajuns la 7 meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 1.

CSIKSZEREDA - METALOGLOBUS. Marius Măldărășanu: „ Ne-am bătut singuri, ne-am făcut harakiri”

Tehnicianul formației sibiene a criticat atitudinea jucătorilor săi. Totodată, el a vorbit despre ratările mari pe care le-a avut echipa și despre greșelile din defensivă.

„Nu sunt multe de spus, parcă am revăzut meciul cu FC Argeş, prin modul în care adversarul nu ne pune probleme...

Ai trei ocazii mari şi apoi le dăm noi mingea ca să marcheze – două cadouri, două assist-uri din partea noastră. Ne-am făcut harakiri, ăsta e cuvântul. Sunt decizii greşite şi, normal, nu avem cum să le explicăm.

Nu a fost pressing agresiv la primul gol, iar când judeci anumite faze într-un fel şi altele în alt fel, denotă lipsă de concentrare.

Controlam jocul, am pus presiune şi era clar că jocul mergea spre poarta lor, dar a venit greşeala. Iar ca să nu mai existe suspans, am făcut şi cealaltă greşeală, la al doilea gol.

Am vorbit cu ei, ăştia sunt jucătorii, nu vin alţii, adică tot ei trebuie să scoată echipa din situaţia asta . Nu trebuie să ajungem pe ultimul loc ca să jucăm, cum s-a întâmplat sezonul trecut ”, a declarat Măldărășanu, conform orangesport.ro.

Măldărășanu: „Vrem să ne dăm fotbaliști când nu ar trebui să facem asta”

„Noi ratăm foarte mult. Pentru un antrenor e în regulă când echipa are ocazii, dar când apar greşelile, îţi taie tot elanul.

Suntem puţini, avem jucători accidentaţi şi e normal ca ei să fie dezamăgiţi de greşelile făcute. Suntem şi noi dezamăgiţi, pentru că revăd anumite situaţii din sezonul trecut.

Vrem să ne dăm fotbalişti în momente în care nu ar trebui să facem asta. Ne-am bătut singuri, ne-am făcut harakiri. Cea mai mare problemă a noastră e că primim goluri extrem de uşor”, a mai adăugat Marius Măldărășanu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport