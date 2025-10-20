Mandorlini, trădat de jucători? Antrenorul a venit negru de supărare la interviuri: „Și-au lăsat inima acasă! Oricâți antrenori ai schimba...”
Andrea Mandorlini FOTO: SportPictures
Superliga

Mandorlini, trădat de jucători? Antrenorul a venit negru de supărare la interviuri: „Și-au lăsat inima acasă! Oricâți antrenori ai schimba...”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 23:24
  • Petrolul - CFR Cluj 1-0. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a criticat dur atitudinea jucătorilor săi din duelul de la Ploiești.
  • Petrolul s-a impus împotriva celor de la CFR Cluj, grație golului marcat de Denis Radu, în minutul 81.

La finalul partidei de pe „Ilie Oană”, Andrea Mandorlini nu și-a ascuns dezamăgirea față de atitudinea arătată de jucătorii săi, pe care nu i-a menajat.

Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă »  Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă »  Clasamentul actualizat

Andrea Mandorlini, negru de supărare pe jucători: „Și-au lăsat inima acasă!”

Am fost și eu jucător și, când ieși pe teren, trebuie să îți dai inima și sufletul pe teren. Se pare că și-au lăsat inima acasă! Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar.

Poți schimba toți antrenorii din lume. Vă spun sincer, sunt deziluzionat, pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus Andrea Mandorlini, la finalul partidei pierdute de la Ploiești, 0-1.

Antrenorul italian a fost enervat de evoluția jucătorilor săi și așteaptă să își bage jucătorii în ședință.

Cine a intrat a dat puțin. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem un dialog, pentru că trebuie să se schimbe ceva”, a continuat Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini: „Pentru mine și pentru fani este o înfrângere amară”

Întrebat despre revenirea lui Iuliu Mureșan în postura de președinte al celor de la CFR Cluj, tehnicianul italian a spus că a vrut să îi ofere un succes la revenirea în cadrul clubului.

„Îmi doream să le dedic o victorie lui și patronului. Din păcate, chiar dacă am vorbit despre asta, nu am reușit să o obținem.

Sigur că e un președinte cu multă și cu mare experiență. Chiar mi-ar fi plăcut să-i dedic astăzi o victorie.

Cum v-am zis: pentru mine, pentru fani și pentru întreg clubul este o înfrângere amară”, a declarat tehnicianul celor de la CFR Cluj.

Suntem aici pentru a obține titlul. Știm că este o perioadă rea. O să avem o discuție bună. Sper că următorul meci îl vom câștiga Kurt Zouma, CFR Cluj

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1323
5FC Argeș1323
6Oțelul Galați1319
7Unirea Slobozia1318
8Farul1316
9UTA Arad1316
10U Cluj1314
11CFR Cluj1313
12FCSB1313
13Petrolul1312
14Csikszereda1312
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136

Citește și

Șfaiț, bun de plată   Extrema „feroviarilor” a avut o ieșire nervoasă în meciul cu Petrolul și a dărâmat laptopul unui fotograf
Superliga
22:23
Șfaiț, bun de plată Extrema „feroviarilor” a avut o ieșire nervoasă în meciul cu Petrolul și a dărâmat laptopul unui fotograf
Citește mai mult
Șfaiț, bun de plată   Extrema „feroviarilor” a avut o ieșire nervoasă în meciul cu Petrolul și a dărâmat laptopul unui fotograf
„Îngrozitor” Momentul de reculegere de la Petrolul - CFR,  stricat de fanii „lupilor galbeni”: „Nu sunt în stare să respecte”
Superliga
21:50
„Îngrozitor” Momentul de reculegere de la Petrolul - CFR, stricat de fanii „lupilor galbeni”: „Nu sunt în stare să respecte”
Citește mai mult
„Îngrozitor” Momentul de reculegere de la Petrolul - CFR,  stricat de fanii „lupilor galbeni”: „Nu sunt în stare să respecte”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
CFR Cluj petrolul ploiesti andrea mandorlini superliga
Știrile zilei din sport
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Superliga
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Citește mai mult
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Superliga
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Citește mai mult
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Europa League
15:00
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește mai mult
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Formula 1
14:16
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
15:40
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Top stiri din sport
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Citește mai mult
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Citește mai mult
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”
Citește mai mult
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 38 rapid 44 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share