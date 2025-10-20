Mandorlini, trădat de jucători? Antrenorul a venit negru de supărare la interviuri: „Și-au lăsat inima acasă! Oricâți antrenori ai schimba...”

Petrolul - CFR Cluj 1-0. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a criticat dur atitudinea jucătorilor săi din duelul de la Ploiești.

Petrolul s-a impus împotriva celor de la CFR Cluj, grație golului marcat de Denis Radu, în minutul 81.

La finalul partidei de pe „Ilie Oană”, Andrea Mandorlini nu și-a ascuns dezamăgirea față de atitudinea arătată de jucătorii săi, pe care nu i-a menajat.

Andrea Mandorlini, negru de supărare pe jucători: „ Și-au lăsat inima acasă!”

„ Am fost și eu jucător și, când ieși pe teren, trebuie să îți dai inima și sufletul pe teren. Se pare că și-au lăsat inima acasă! Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar.

Poți schimba toți antrenorii din lume. Vă spun sincer, sunt deziluzionat, pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus Andrea Mandorlini, la finalul partidei pierdute de la Ploiești, 0-1.

Antrenorul italian a fost enervat de evoluția jucătorilor săi și așteaptă să își bage jucătorii în ședință.

„Cine a intrat a dat puțin. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem un dialog, pentru că trebuie să se schimbe ceva”, a continuat Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini: „Pentru mine și pentru fani este o înfrângere amară”

Întrebat despre revenirea lui Iuliu Mureșan în postura de președinte al celor de la CFR Cluj, tehnicianul italian a spus că a vrut să îi ofere un succes la revenirea în cadrul clubului.

„Îmi doream să le dedic o victorie lui și patronului. Din păcate, chiar dacă am vorbit despre asta, nu am reușit să o obținem.

Sigur că e un președinte cu multă și cu mare experiență. Chiar mi-ar fi plăcut să-i dedic astăzi o victorie.

Cum v-am zis: pentru mine, pentru fani și pentru întreg clubul este o înfrângere amară”, a declarat tehnicianul celor de la CFR Cluj.

Suntem aici pentru a obține titlul. Știm că este o perioadă rea. O să avem o discuție bună. Sper că următorul meci îl vom câștiga Kurt Zouma, CFR Cluj

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 13 23 5 FC Argeș 13 23 6 Oțelul Galați 13 19 7 Unirea Slobozia 13 18 8 Farul 13 16 9 UTA Arad 13 16 10 U Cluj 13 14 11 CFR Cluj 13 13 12 FCSB 13 13 13 Petrolul 13 12 14 Csikszereda 13 12 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport