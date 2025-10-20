Mandorlini, trădat de jucători? Antrenorul a venit negru de supărare la interviuri: „Și-au lăsat inima acasă! Oricâți antrenori ai schimba...”

- Petrolul - CFR Cluj 1-0. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a criticat dur atitudinea jucătorilor săi din duelul de la Ploiești.
- Petrolul s-a impus împotriva celor de la CFR Cluj, grație golului marcat de Denis Radu, în minutul 81.
La finalul partidei de pe „Ilie Oană”, Andrea Mandorlini nu și-a ascuns dezamăgirea față de atitudinea arătată de jucătorii săi, pe care nu i-a menajat.
Andrea Mandorlini, negru de supărare pe jucători: „Și-au lăsat inima acasă!”
„Am fost și eu jucător și, când ieși pe teren, trebuie să îți dai inima și sufletul pe teren. Se pare că și-au lăsat inima acasă! Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar.
Poți schimba toți antrenorii din lume. Vă spun sincer, sunt deziluzionat, pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus Andrea Mandorlini, la finalul partidei pierdute de la Ploiești, 0-1.
Antrenorul italian a fost enervat de evoluția jucătorilor săi și așteaptă să își bage jucătorii în ședință.
„Cine a intrat a dat puțin. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem un dialog, pentru că trebuie să se schimbe ceva”, a continuat Andrea Mandorlini.
Andrea Mandorlini: „Pentru mine și pentru fani este o înfrângere amară”
Întrebat despre revenirea lui Iuliu Mureșan în postura de președinte al celor de la CFR Cluj, tehnicianul italian a spus că a vrut să îi ofere un succes la revenirea în cadrul clubului.
„Îmi doream să le dedic o victorie lui și patronului. Din păcate, chiar dacă am vorbit despre asta, nu am reușit să o obținem.
Sigur că e un președinte cu multă și cu mare experiență. Chiar mi-ar fi plăcut să-i dedic astăzi o victorie.
Cum v-am zis: pentru mine, pentru fani și pentru întreg clubul este o înfrângere amară”, a declarat tehnicianul celor de la CFR Cluj.
Suntem aici pentru a obține titlul. Știm că este o perioadă rea. O să avem o discuție bună. Sper că următorul meci îl vom câștiga Kurt Zouma, CFR Cluj
Clasamentul din Liga 1
|Poz
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|13
|27
|4
|Dinamo
|13
|23
|5
|FC Argeș
|13
|23
|6
|Oțelul Galați
|13
|19
|7
|Unirea Slobozia
|13
|18
|8
|Farul
|13
|16
|9
|UTA Arad
|13
|16
|10
|U Cluj
|13
|14
|11
|CFR Cluj
|13
|13
|12
|FCSB
|13
|13
|13
|Petrolul
|13
|12
|14
|Csikszereda
|13
|12
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|13
|6