Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef

Conform raportului financiar al prahovenilor, datoria la final de 2025 s-a mărit cu aproape 50% față de cea din decembrie 2024

O treime din datorie e reprezentată de împrumuturi de la anumite persoane fizice și firme, printre care se regăsește inclusiv președintele clubului, Claudiu Tudor

Petrolul traversează o situație complicată din punct de vedere financiar. Clubul e de ceva timp în concordat preventiv, o formă la care o societate aflată în dificultate poate apela pentru a evita insolvența.

Recent, gruparea prahoveană și-a dezvăluit bilanțul contabil. Care nu arată deloc bine pentru anul 2025:

A înregistrat o pierdere de 2,6 milioane de euro

Are o datorie de 9,3 milioane de euro

Față de decembrie 2024, datoria a crescut cu aproape 50%

Datoria principală e către ANAF, în jur de 4 milioane de euro, dintre care, peste 3 milioane e o sumă reeșalonată, dar care tot va trebui achitată

Președintele Tudor a împrumutat Petrolul cu 237.000 de euro doar în 2025

Între datoriile pe care clubul le are se regăsesc și împrumuturile pe care anumite persoane fizice le-au făcut în ultimii ani, chiar și în 2025. Printre acestea e inclusiv cel care e președintele clubului: Claudiu Tudor și cel care a semnat rapoartele fiscale trimise deja către Ministerul Finanțelor.

În acest moment, Claudiu Tudor are o creanță la Petrolul care trece de 350.000 de euro. El figura și la final de decembrie 2024, însă atunci, suma era de 118.000. Pe parcursul anului trecut însă, Claudiu Tudor a mai împrumutat clubul pe care îl conduce cu 237.000 de euro.

Practic, ceea ce are acum de luat Tudor sunt banii returnați fostului conducător al Petrolului, Marian Copilu. Care în 2023 și 2024 a dat clubului, sub formă de împrumut, 375.000 de euro. Bani pe care i-a recuperat în totalitate în 2025.

Copilu a venit acum 2 ani la Petrolul cu Mihai Răzvan Mateescu, care apare acum în continuare cu un împrumut acordat clubului pe care nu l-a recuperat, de circa 1.000.000 de euro.

Cum și-a mărit Petrolul datoria cu 50% într-un singur an

Echipa ploieșteană a generat pe parcursul anului 2025 aproape același nivel de venituri ca și în 2024: 5 milioane de euro.

Cu toate acestea însă, clubul a mărit bugetul salarial cu 33%. Și a trecut de la 4,3 milioane de euro în 2024 la nu mai puțin de aproape 5,7 milioane de euro anul trecut. S-a trecut pragul de avarie: bugetul salarial a depășit toate veniturile clubului.

Cum există multe alte cheltuieli în afara sumelor privind beneficiile angajaților, Petrolul a terminat anul 2025 și cu deficit mare, dar a și adăugat milioane de euro și la datoria totală, care la 31 decembrie ajunsese la 9,3 milioane euro!

8 e locul pe care se află Petrolul, între echipele din actuala Liga 1, în topul bugetelor salariale pentru anul 2025, în timp ce în clasamentul la zi al campionatului, echipa e 4 poziții mai jos, pe locul 12

