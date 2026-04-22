Bătaie de joc: statul își întreține datoria! Fotbalul românesc: echipele finanțate din bani publici raportează restanțe uriașe la ANAF, peste cele ale cluburilor private
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 14:37
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 15:05
  • Cele 7 cluburi din prima Ligă care au primit în 2025 bani de la autoritatea locală din România au înregistrat o sumă datorie record către ANAF
  • Formațiile au accesat 13 milioane de euro din bani publici, iar restanțele fiscale au fost de circa 10 milioane euro
  • Cluburile exclusiv private au și ele datorii, dar totalul acestora e mai mic, deși au cheltuieli incomparabil mai mari. Două formații din play-off sunt restanțierii majori la ANAF

Fotbalul românesc continuă să producă situații de neînțeles în privința finanțării din bani publici. Dincolo de concurența inegală care există de ani buni în Liga 1, cluburi care primesc sume de la autorități locale versus cele exclusiv private, mai apare o situație absurdă.

Bătaie de joc: statul își întreține datoria!

Echipele care accesează bani publici nu sunt în stare nici măcar să achite taxele către ANAF. Cu alte cuvinte, aceste cluburi iau de două ori de la stat: o dată când primesc finanțare și a doua oară când acumulează datorii către autoritatea fiscală și astfel aduc prejudicii bugetului local/stat.

În Liga 1 actuală există 7 cluburi care, conform rapoartelor financiare pe care le-au dezvăluit pe propriul site, apar cu sume care au fost încadrate la categoria „subvenții, donații și alte venituri de la autoritatea locală/stat”. Csikszereda nu intră aici, fiindcă finanțarea de stat e de la Budapesta, deci din bugetul Ungariei, nu al României.

BANII PRIMIȚI DE CELE 7 CLUBURI DE LA AUTORITATEA LOCALĂ ÎN 2025

CLUB SUMA (euro)
FC Argeș3.300.000
U Cluj2.700.000
Hermannstadt2.000.000
Oțelul1.600.000
UTA1.400.000
Slobozia1.260.000
Petrolul500.000
TOTAL: 12.760.000 euro

Cumulat, aceste cluburi, doar pentru anul precedent, au accesat aproape 13 milioane de euro din banii comunității locale.

Tot conform propriului bilanț contabil, la terminarea exercițiului financiar al anului 2025, fără excepție, aceste formații înregistrau datorii către autoritatea fiscală din localitatea respectivă, adică aveau restanțe către ANAF.

De departe, cea mai mare sumă apare în dreptul Petrolului, aproape 4 milioane de euro. Aproape 3,5 milioane sunt datorii pe termen lung, lucru care indică faptul că Petrolul a obținut o reeșalonare din partea ANAF.

Și UTA și Hermannstadt au datorii mari la acest capitol, unde și Oțelul are probleme serioase. Există însă și cluburi cu restanțe minime, precum Slobozia și U Cluj, până în 200.000 de euro, sumă care practic nici nu reprezintă o datorie reală, ci e suma de plată aferentă lunii decembrie, care are scadența de plată în ianuarie 2026, dar cluburile sunt obligate să o înregistreze în raportare ca datorie la 31 decembrie.

DATORIILE CĂTRE ANAF ALE CELOR 7 CLUBURI CARE AU AVUT FINANȚARE PUBLICĂ ÎN 2025

CLUBDATORIE LA ANAF (euro)
Petrolul4.000.000
UTA3.100.000
Oțelul1.400.000
Hermannstadt650.000
FC Argeș300.000
U Cluj200.000
Unirea Slobozia160.000
TOTAL: 9.810.000 euro

Practic, datoria cumulată se apropie chiar de nivelul finanțării de care au avut parte din banii comunității locale.

La majoritatea acestor grupări, restanțele acumulate către ANAF reprezintă datoria principală. De exemplu, Petrolul a ajuns la 31 decembrie 2025 să atingă o datorie de peste 9 milioane de euro, din care 4 milioane e către ANAF.

La fel e și la UTA, care are o datorie generală de 7,7 milioane euro, iar cea către autoritățile fiscale e de 3,1 milioane.

60%
e procentul pe care îl reprezintă datoria cumulată, către ANAF, din totalul bugetului de cheltuieli pentru angajați pentru anul 2025, în privința cluburilor Petrolul, UTA și Oțelul: au cheltuit 14,4 milioane și au ajuns la o datorie de 8,5 milioane

Cum stau cluburile private

În privința formațiilor care nu au primit deloc finanțare publică, datoriile înregistrate către ANAF există și aici, însă deși e vorba tot de 7 cluburi (Metaloglobus nu a publicat bilanțul consolidat), totalul acestor restanțe e chiar sub cel al cluburilor bugetare.

Iar aceste 7 echipe private desfășoară bugete de salarii incomparabil mai mari decât cele din lista de mai sus, astfel că și taxele și impozitele pe care le au de suportat sunt mult mai mari.

Lider la datorii către ANAF dintre privați e CFR Cluj, care a trecut de 3 milioane de euro. Ca și în cazul Petrolului și gruparea din Gruia are o parte din această sumă pe care o poate plăti pe o perioadă mai lungă, au fost reeșalonați circa 1,2 milioane de euro.

Și Dinamo are o restanță mare, de 2 milioane de euro. Cel mai mic nivel îl are FCSB, doar 200.000 de euro, practic luna în curs, în condițiile în care în 2025 a avut cel mai mare buget de cheltuieli cu angajații, nu mai puțin de 14.000.000 de euro. 

DATORIILE CĂTRE ANAF, LA 31 DECEMBRIE 2025, ALE CELOR 7 CLUBURI PRIVATE

CLUB DATORIE LA ANAF (euro)
CFR3.100.000
Dinamo2.000.000
Botoșani1.300.000
U Craiova900.000
Rapid700.000
Farul350.000
FCSB200.000
TOTAL: 8.550.000 euro
5%
e procentul pe care îl reprezintă datoria cumulată, către ANAF, din totalul bugetului de cheltuieli pentru angajați pe anul 2025, în privința cluburilor FCSB, Rapid și Craiova: au cheltuit 34 de milioane și au o datorie de 1,8 milioane euro

