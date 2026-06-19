Petrolul, acuzat de „terorism psihologic” Secundul lui Mehmet Topal câștigă procesul la FIFA și primește 150.000 de euro +50 foto
Mehmet Topal a fost antrenorul Petrolului în trei mandate, în perioada 2024 - 2026
Superliga

Petrolul, acuzat de „terorism psihologic” Secundul lui Mehmet Topal câștigă procesul la FIFA și primește 150.000 de euro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 10:46
  • Petrolul a pierdut litigiul de la FIFA cu fostul antrenor secund Ibrahim Kemal Menderes, într-un caz în care tehnicianul turc a reclamat o formă de hărțuire psihologică sistematică în cadrul clubului.
  • Forul de la Zurich a stabilit că acesta a avut justă cauză pentru rezilierea contractului și a obligat clubul din Ploiești să îi achite aproape 150.000 de euro.
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FIFA a decis ca gruparea prahoveană să îi achite fostului antrenor secund Ibrahim Kemal Menderes (48 de ani) suma totală de 149.810 euro, după ce tehnicianul turc a câștigat litigiul privind rezilierea contractului din culpa exclusivă a clubului.

Menderes a reclamat în fața FIFA că a fost exclus din activitatea echipei, împiedicat să participe la antrenamente și supus unei hărțuiri psihologice sistematice, într-o încercare de a fi determinat să demisioneze.

Ce trebuie să plătească Petrolul

Prin decizia pronunțată de FIFA, ACS Petrolul 52 Ploiești este obligată să achite:

  • 145.200 de euro compensații pentru încetarea prematură a contractului, reprezentând valoarea reziduală a înțelegerii până în iunie 2027.
  • 4.400 de euro remunerație restantă;
  • 210 euro reprezentând cheltuieli de viză suportate de antrenor.
  • La aceste sume se adaugă dobânzi de 5% pe an.

Ibrahim Menderes a avut la Petrolul un salariu lunar de 4.000 de euro

Ibrahim Kemal Menderes a sosit la Ploiești în vara lui 2024, ca parte a staff-ului lui Mehmet Topal, fostul internațional turc instalat pe banca Petrolului în sezonul centenar al clubului.

La 24 iunie 2024, acesta a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027. Înțelegerea prevedea un salariu net de 4.000 de euro pe lună, o indemnizație de cazare de 400 de euro și un bonus de 150 de euro pentru fiecare punct obținut de echipă în Liga 1.

După plecarea de la Petrolul, Ibrahim Kemal Menderes a fost analist video la Analyaspor După plecarea de la Petrolul, Ibrahim Kemal Menderes a fost analist video la Analyaspor
După plecarea de la Petrolul, Ibrahim Kemal Menderes a fost analist video la Analyaspor

Ruptura cu Mehmet Topal

În plângerea depusă la FIFA, Ibrahim Kemal Menderes a susținut că problemele au început la doar câteva săptămâni după ce a semnat cu Petrolul.

Potrivit versiunii prezentate de fostul antrenor secund, pe 30 iulie și 13 august 2024, doi membri ai staff-ului tehnic, printre care și antrenorul principal Mehmet Topal, și-au dat demisia.

Menderes a afirmat că, în acel context, a refuzat să facă același pas, alegere care ar fi provocat tensiuni între el și cei care optaseră pentru plecare.

Tot potrivit relatării sale în fața FIFA, pe 14 august, Mehmet Topal a revenit asupra deciziei de a demisiona și și-a reluat activitatea la Petrolul.

Menderes a susținut că, din acel moment, a început să fie marginalizat în cadrul clubului, pe fondul neînțelegerilor avute anterior cu antrenorul principal.

A primit interzis în vestiar: „Ușa vestiarului era încuiată”

Fostul secund a afirmat că situația a escaladat două săptămâni mai târziu, pe 28 august 2024.

Acesta le-a declarat judecătorilor FIFA că a găsit ușa vestiarului încuiată, că i-a fost refuzat accesul la baza de pregătire și că un reprezentant al clubului l-a informat verbal că nu mai are voie să participe la antrenamente.

Menderes a susținut că nu a primit nicio notificare oficială, nu i-a fost comunicată vreo decizie de concediere și nu i s-a indicat vreun temei contractual pentru această măsură.

În versiunea prezentată la FIFA, episodul a făcut parte dintr-o strategie prin care clubul încerca să îl determine pe tehnicianul turc să renunțe singur la contract, fără să îi înceteze oficial contractul.

Izolat în tribună

Pe 16 septembrie 2024, Menderes a transmis o notificare oficială prin care a pus Petrolul în întârziere, solicitând plata unor restanțe salariale și a beneficiilor prevăzute în contract.

După această notificare, tehnicianul turc a susținut că marginalizarea a continuat.

În fața FIFA, acesta a afirmat că a fost exclus din nou din activitatea echipei și obligat să urmărească antrenamentele din tribună, separat de restul staff-ului tehnic.

Acuzații de hărțuire psihologică sistematică

Menders a calificat situația drept o formă de „mobbing”, adică un comportament de hărțuire psihologică sistematică, cunoscut și ca terorism psihologic.

Potrivit FIFA, pe 19 septembrie 2024, Menderes s-a întors în Turcia, cu acordul clubului, până pe 23 septembrie, invocând o stare de epuizare psihologică determinată de situația de la Petrolul.

A solicitat 24.000 de euro daune morale, însă FIFA i-a respins cererea

În fața FIFA, acesta a solicitat și acordarea sumei de 24.000 de euro cu titlu de daune morale, însă cererea i-a fost respinsă.

Forul de la Zurich a apreciat că nu au fost prezentate suficiente probe care să permită stabilirea și cuantificarea prejudiciului invocat.

Ulterior, acesta a prezentat documente medicale care atestau afecțiuni lombare și recomandarea unei perioade de repaus.

Pe lângă excluderea din activitatea echipei și restanțele salariale, Ibrahim Menderes a reclamat și probleme administrative legate de obținerea vizei și de lipsa asigurărilor medicale din partea clubului Petrolul.

În sezonul viitor, Petrolul va fi pregătită de antrenorul portughez Ricardo Sousa.

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