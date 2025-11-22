Prinși cu obiecte interzise FOTO: Suporteri ai Petrolului, cercetați penal! Ce au vrut să introducă pe stadion la meciul cu FCSB

FCSB - PETROLUL. Cinci suporteri ai grupării prahovene au fost opriți de Jandarmerie Capitalei înaintea meciului disputat pe Arena Națională.

Fanii au încercat să intre în Peluza Nord cu materiale pirotehnice asupra lor.

Forțele de ordine au anunțat că pentru fanii care au vrut să intre pe stadion cu materiale pirotehnice au fost întocmite actele necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

„Pe timpul accesului în Peluza Nord, 5 suporteri oaspeţi au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice.

În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

Pe această cale, atragem atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Capitalei.

În imagini apar șase tuburi metalice cilindrice, cu capace roșii și inele de tragere la celălalt capăt.

Din cei 8.105 spectatori prezenți pe stadionul de 55.000 de locuri, aproximativ 450 au fost suporterii Petrolului, care au reușit totuși să ofere un adevărat spectacol.

Pe teren, prima repriză a fost dominată de FCSB, care a reușit să marcheze încă din minutul 11, prin golul lui Alexandru Stoian. „Lupii galbeni” au egalat după pauză, prin Sălceanu ('47).

