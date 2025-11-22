„Va fi cu siguranță un câștig” Rodion Cămătaru laudă mutarea făcută de Universitatea Craiova: „Rotaru știe de ce l-a luat!”

Rodion Cămătaru (58 de ani), fost mare atacant la Universitatea Craiova, a analizat schimbările de pe banca tehnică a echipei.

Legenda echipei din Bănie a tras un semnal de alarmă înaintea partidei cu Mainz, din etapa #4 a fazei principale a Conference League.

Rodion Cămătaru a urmărit evoluția celor de la Universitatea Craiova, la primul meci după demisia lui Mirel Rădoi, 2-1 cu FC Argeș.

Rodion Cămătaru crede că Toni Petrea e un câștig pentru Universitatea Craiova

Fostul câștigător al Ghetei de Aur se așteaptă ca oltenii să își îmbunătățească jocul în perioada următoare.

„Jocul n-a fost extraordinar cu FC Argeș. Echipa n-a arătat fantastic din punct de vedere al jocului. Noul antrenor a schimbat și sistemul, dar în cele din urmă sunt trei puncte foarte importante”, a spus Rodion Cămătaru, potrivit prosport.ro.

Fostul atacant crede că un mare câștig pentru olteni este sosirea lui Toni Petrea în funcția de antrenor secund al echipei.

„Mă așteptam să fie un șoc după plecarea lui Mirel Rădoi. Dar noul staff tehnic are nevoie de timp.

Mihai Rotaru știe cel mai bine de ce l-a luat pe Toni Petrea, dar cred că sosirea lui la Craiova va fi cu siguranță un câștig ”, a continuat fostul câștigător al Ghetei de Aur.

Rodion Cămătaru, avertisment pentru olteni înaintea meciului cu Mainz: „Trebuie să aibă curaj”

Pentru Universitatea Craiova urmează duelul european împotriva celor de la Mainz, pe 26 noiembrie. Formația din Germania are un început dezastruos de sezon, cu numai 6 puncte obținute în 11 meciuri.

Totuși, Rodion Cămătaru crede că elevii lui Filipe Coelho vor trebui să aibă o prestație mai bună pentru a emite pretenții la un rezultat pozitiv.

„O echipă din Bundesliga este altceva, asta chiar dacă Mainz este pe penultimul loc. Trebuie, însă, să aibă curaj și încredere cu Mainz pentru a scoate un rezultat bun”, a conchis legenda celor de la Universitatea Craiova.

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport