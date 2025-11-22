Spectacol pe Camp Nou Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao + Un fotbalist a fost huiduit copios
FC Barcelona FOTO: IMAGO
Spectacol pe Camp Nou Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao + Un fotbalist a fost huiduit copios

Gabriel Neagu
Publicat: 22.11.2025, ora 21:06
Actualizat: 22.11.2025, ora 21:23
  • FC Barcelona - Athletic Bilbao 4-0. Echipa blaugrana a jucat primul meci pe Camp Nou după doi ani și jumătate.
  • Lovitura de start a fost dată de cel mai în vârstă membru socios al echipei.
  • Nico Williams (23 de ani) a fost huiduit de fanii gazdelor.

Așteptarea a luat sfârșit pentru catalani! Sărbătoarea a început cu un moment festiv emoționant.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4-0. Momente emoționante la revenirea catalanilor pe Camp Nou

După ce imnul catalanilor, cântat de 45.000 de fani, s-a reauzit pe Camp Nou, lovitura de start simbolică a fost dată de Juan Canela Salamero și Jordi Penas Iberri, suporteri care au fost prezenți și la inaugurarea stadionului din 1957.

Momentul a stârnit ropotele de aplauze din partea fanilor, care au continuat seria surprizelor. În minutul 10 al partidei, au scandat numele lui Lionel Messi.

Barcelona s-a impus fără probleme la revenirea pe Camp Nou

Elevii lui Hansi Flick au sărbătorit cum se cuvine revenirea pe Camp Nou și au administrat un categoric 4-0 celor de la Athletic Bilbao.

Catalanii au deschis scorul prin Lewandowski, după numai 4 minute de joc. Reușita polonezului a fost numită de club drept un „gol pentru cărțile de istorie”.

În al treilea minut de prelungiri din prima repriză, Ferran Torres a majorat avantajul.

Trupa blaugrana a mai înscris în repriza secundă prin Fermin Lopez ('48) și Ferran Torres ('90).

La scorul de 3-0 pentru Barcelona, Sancet ('54) a fost eliminat, iar Bilbao a rămas în inferioritate numerică.

909 zile
au trecut de la precedentul meci disputat de FC Barcelona pe Camp Nou. Pe 28 mai 2023, catalanii învingeau Mallorca, scor 3-0

Nico Williams, primire ostilă din partea fanilor lui FC Barcelona

Nico Williams, cel care putea sosi în această vară la FC Barcelona, nu a fost iertat de fanii catalanilor.

Fotbalistul care și-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao până în vara anului 2035 a fost huiduit în momentul în care crainicul a anunțat componența celor două echipe.

Același tratament l-a primit Nico Williams și în timpul partidei, la fiecare atingere de balon, dar și în minutul 56, când a fost schimbat cu Robert Navarro.

5.7
este nota primită de Nico Williams pentru prestația din FC Barcelona - Athletic Bilbao

În urma rezultatului de sâmbătă, Barcelona a urcat provizoriu pe prima poziție în clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu Real Madrid. Rivala catalanilor va juca în această etapă pe terenul lui Elche.

