„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Jake Paul - Anthony Joshua FOTO: IMAGO
Alte sporturi

„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 20:45
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 21:03
  • Anthony Joshua (36 de ani) este convins că îl va învinge pe Jake Paul (28 de ani) în lupta de luna viitoare.
  • Influencerul american e încrezător că-l va răpune pe britanic și a lansat un mesaj războinic la conferința de presă.
  • Cei doi luptători au făcut front comun împotriva luptătorului camerunez Francis Ngannou (39 de ani).

Jake Paul și Anthony Joshua vor lupta, pe 19 decembrie, la Miami, într-un meci care va fi transmis pe Netflix.

Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia
Citește și
Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia
Citește mai mult
Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia

Anthony Joshua, pregătit să îl învingă pe Jake Paul: „Îl voi călca în picioare”

La conferința de presă premergătoare luptei, boxerul britanic a transmis că nu-i va da nicio șansă influencerului.

„O să-i sparg fața și o să-i sfărâm corpul. Sunt aici să dovedesc că sunt luptătorul mai bun. Îl voi călca în picioare. Asta e mentalitatea unui luptător”, a declarat Anthony Joshua, potrivit BBC.

Cei doi au avut prima întâlnire oficială, înaintea luptei de la Miami.

Jake Paul crede că poate produce surpriza: „Sunt gata să mor”

Deși mulți îl văd ca o victimă sigură, Jake Paul crede că îl poate învinge pe Anthony Joshua. Influencerul a reamintit alte lupte în care a fost subestimat și a obținut victoria.

„Încrederea în sine este cel mai puternic lucru din lume și a fost acolo de la prima mea luptă, de la a doua.

Nu trebuia să-l înving pe Nate Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley, campionul UFC. Nu trebuia să-l înving pe Silva, Mike Perry «Regele Violenței» (n.r. Paul a câștigat toate aceste lupte).

Știu că este mult mai dificil, dar știu de ce sunt capabil la sală și știu că echipa mea știe de ce sunt capabil și am încredere în ei”, a spus Jake Paul, conform mmafighting.com.

Americanul a transmis un mesaj războinic înaintea luptei ce va avea loc la mijlocul lunii decembrie.

O să fie distractiv. Vreau să mă taie în bucăți. Vreau să-mi rupă fața. Dar ghici ce? Va trebui să mă omoare ca să mă oprească, iar eu sunt gata să mor.

Serios, gata să mor în ring ca să câștig lupta asta. Cu toții ne-am născut ca să murim”, a spus Jake Paul.

Anthony Joshua și Jake Paul au făcut front comun împotriva altui luptător: „E doar un idiot”

Jake Paul trebuia să lupte, pe 14 noiembrie, împotriva lui Gervonta Davis, însă meciul a fost anulat ca urmare a acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.

În cele din urmă, o invitație de a-l înlocui pe Davis a fost lansată către Francis Ngannou, care a refuzat și a avut un schimb acid de replici cu americanul.

Jake Paul nu a trecut cu vederea conflictul cu luptătorul camerunez și l-a atacat la conferința de presă:

„Tipul ăsta e o glumă. E un idiot. E blocat în noroi. Francis, pentru mine, e un boxer ușor. Deci asta e tot ce trebuie să spunem despre el”.

În asentiment cu americanul a fost și Anthony Joshua:

„Ngannou ar fi trebuit să fie aici dacă era serios, spunea că vrea să lupte, nu să vorbească. Faptele contează, nu vorbele. Daci ai ceva de spus, trebuie să dovedești în box, să dai drumul pumnilor. Pe mine nu mă auziți vorbind prea mult, venim aici și vorbim în ring”.

Citește și

Se pregătesc să revină acasă Anunțul șefului LPF: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea”
Superliga
19:43
Se pregătesc să revină acasă Anunțul șefului LPF: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea”
Citește mai mult
Se pregătesc să revină acasă Anunțul șefului LPF: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea”
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea
Campionate
16:13
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea
Citește mai mult
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
LUPTA mma anthony joshua Jake Paul francis ngannou
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Superliga
00:14
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Citește mai mult
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Campionate
22.11
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Citește mai mult
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Superliga
22.11
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Citește mai mult
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
10:20
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
09:59
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Nationala
22.11
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Citește mai mult
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Alte sporturi
22.11
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Citește mai mult
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Campionate
22.11
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Citește mai mult
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Special
22.11
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Citește mai mult
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 17 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share