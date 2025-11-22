Anthony Joshua (36 de ani) este convins că îl va învinge pe Jake Paul (28 de ani) în lupta de luna viitoare.

Influencerul american e încrezător că-l va răpune pe britanic și a lansat un mesaj războinic la conferința de presă.

Cei doi luptători au făcut front comun împotriva luptătorului camerunez Francis Ngannou (39 de ani).

Jake Paul și Anthony Joshua vor lupta, pe 19 decembrie, la Miami, într-un meci care va fi transmis pe Netflix.

Anthony Joshua, pregătit să îl învingă pe Jake Paul: „Îl voi călca în picioare”

La conferința de presă premergătoare luptei, boxerul britanic a transmis că nu-i va da nicio șansă influencerului.

„O să-i sparg fața și o să-i sfărâm corpul. Sunt aici să dovedesc că sunt luptătorul mai bun. Îl voi călca în picioare. Asta e mentalitatea unui luptător” , a declarat Anthony Joshua, potrivit BBC.

Cei doi au avut prima întâlnire oficială, înaintea luptei de la Miami.

Jake Paul crede că poate produce surpriza: „Sunt gata să mor”

Deși mulți îl văd ca o victimă sigură, Jake Paul crede că îl poate învinge pe Anthony Joshua. Influencerul a reamintit alte lupte în care a fost subestimat și a obținut victoria.

„Încrederea în sine este cel mai puternic lucru din lume și a fost acolo de la prima mea luptă, de la a doua.

Nu trebuia să-l înving pe Nate Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley, campionul UFC. Nu trebuia să-l înving pe Silva, Mike Perry «Regele Violenței» (n.r. Paul a câștigat toate aceste lupte).

Știu că este mult mai dificil, dar știu de ce sunt capabil la sală și știu că echipa mea știe de ce sunt capabil și am încredere în ei”, a spus Jake Paul, conform mmafighting.com.

Americanul a transmis un mesaj războinic înaintea luptei ce va avea loc la mijlocul lunii decembrie.

„ O să fie distractiv. Vreau să mă taie în bucăți. Vreau să-mi rupă fața. Dar ghici ce? Va trebui să mă omoare ca să mă oprească, iar eu sunt gata să mor.

Serios, gata să mor în ring ca să câștig lupta asta. Cu toții ne-am născut ca să murim”, a spus Jake Paul.

Anthony Joshua și Jake Paul au făcut front comun împotriva altui luptător: „E doar un idiot”

Jake Paul trebuia să lupte, pe 14 noiembrie, împotriva lui Gervonta Davis, însă meciul a fost anulat ca urmare a acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.

În cele din urmă, o invitație de a-l înlocui pe Davis a fost lansată către Francis Ngannou, care a refuzat și a avut un schimb acid de replici cu americanul.

Jake Paul nu a trecut cu vederea conflictul cu luptătorul camerunez și l-a atacat la conferința de presă:

„Tipul ăsta e o glumă. E un idiot. E blocat în noroi. Francis, pentru mine, e un boxer ușor. Deci asta e tot ce trebuie să spunem despre el”.

În asentiment cu americanul a fost și Anthony Joshua:

„Ngannou ar fi trebuit să fie aici dacă era serios, spunea că vrea să lupte, nu să vorbească. Faptele contează, nu vorbele. Daci ai ceva de spus, trebuie să dovedești în box, să dai drumul pumnilor. Pe mine nu mă auziți vorbind prea mult, venim aici și vorbim în ring”.

