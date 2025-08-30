„Am rupt vestiarul în două!” Tony da Silva, furios pe jucătorii săi după egalul cu Slatina: „Mi-a fost rușine” » Claudiu Niculescu cere VAR în Liga 2 +8 foto
Tony da Silva FOTO: SportPictures
Liga 2

„Am rupt vestiarul în două!” Tony da Silva, furios pe jucătorii săi după egalul cu Slatina: „Mi-a fost rușine” » Claudiu Niculescu cere VAR în Liga 2

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 19:13
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 19:14
  • Poli Iași - CSM Slatina 1-1. Tony da Silva (44 de ani) a fost foarte nemulțumit de evoluția jucătorilor săi.
  • Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul celor de la CSM Slatina, cere introducerea VAR în ligile inferioare din România.

CSM Slatina a deschis scorul, în prelungirile primei reprize, prin reușita lui Leață. Răspunsul gazdelor a sosit în minutul 90+1, când Kingsley Ofori a restabilit egalitatea.

LIVE Corvinul Hunedoara - Șelimbăr se joacă ACUM » Clasamentul actualizat
Citește și
LIVE Corvinul Hunedoara - Șelimbăr se joacă ACUM » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
LIVE Corvinul Hunedoara - Șelimbăr se joacă ACUM » Clasamentul actualizat

Tony da Silva, atac la adresa jucătorilor săi: „Nu e nicio scuză”

La finalul partidei de pe „Emil Alexandrescu”, antrenorul gazdelor, Tony da Silva, a răbufnit la adresa jucătorilor săi. Portughezul a fost nemulțumit de prestația din prima repriză a ieșenilor.

Eu sunt foarte frustrat, am rupt vestiarul în două la pauză, am spart tabela în două. Mi-a fost rușine în primele 45 de minute. E prima oară de când sunt aici când nu mi-a plăcut atitudinea.

Dacă vor să facă carieră, trebuie să tragă de ei. Nu e nicio scuză oboseala, că joci la 11. Dacă ești fotbalist profesionist, îți rupi tricoul 90 de minute.

E de neînțeles cum am făcut penalty-ul. Apoi, cei trei jucători odihniți în Cupă, Elo, Opriș și Ferhaoui, trebuiau să aducă un plus la echipă. Din păcate, ei ne-au tras în jos. La Inglada îneleg că a mai făcut greșeli după ce a jucat 120 de minute, Șeroni a intrat bine”, a spus Tony da Silva, potrivit gsp.ro.

Antrenorul celor de la Poli Iași crede că jucătorii săi au început partida cu atitudinea nepotrivită.

Am intrat prea relaxați în meci, am dat adversarului 45 de minute. Putem să înțelegem oboseala fizică și psihică după meciul de Cupă. Tony da Silva, antrenor Poli Iași

Claudiu Niculescu cere VAR în Liga 2

Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la CSM Slatina, a fost dezamăgit de arbitrajul din meciul cu Poli Iași.

Tehnicianul cere introducerea sistemului VAR și în ligile inferioare din România.

„Despre arbitraj nu comentez niciodată. Azi însă aș spune câteva vorbe: Wow! Atât, wow. Au fost multe situații pe teren care au fost interpretate în mod diferit, dar vreau să revăd fazele. În minutul 10 a fost penalty cât Casa Poporului. S-a auzit și contact.

E nevoie de VAR, cu siguranță, și la Liga 2, dar nu știu dacă ne permitem la nivel național acest lucru. Și la Liga 3 ar fi necesar. Trebuie să ne adaptăm și să mergem mai departe”, a declarat Claudiu Niculescu la finalul partidei, conform sursei menționate anterior.

FOTO. Penalty cerut de CSM Slatina în minutul 10

Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași
Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași

Galerie foto (8 imagini)

Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași Penalty-ul cerut de CSM Slatina în meciul cu Poli Iași
+8 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto
Nationala
16:51
Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto
Citește mai mult
Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto
Munteanu la FCSB?  Ce a spus Elias Charalambous despre venirea  atacantului care a ratat transferul la Rennes
Superliga
15:59
Munteanu la FCSB? Ce a spus Elias Charalambous despre venirea atacantului care a ratat transferul la Rennes
Citește mai mult
Munteanu la FCSB?  Ce a spus Elias Charalambous despre venirea  atacantului care a ratat transferul la Rennes

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
liga 2 Poli Iasi Claudiu Niculescu csm slatina tony da silva
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share