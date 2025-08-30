„Am rupt vestiarul în două!” Tony da Silva, furios pe jucătorii săi după egalul cu Slatina: „Mi-a fost rușine” » Claudiu Niculescu cere VAR în Liga 2

Poli Iași - CSM Slatina 1-1. Tony da Silva (44 de ani) a fost foarte nemulțumit de evoluția jucătorilor săi.

Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul celor de la CSM Slatina, cere introducerea VAR în ligile inferioare din România.

CSM Slatina a deschis scorul, în prelungirile primei reprize, prin reușita lui Leață. Răspunsul gazdelor a sosit în minutul 90+1, când Kingsley Ofori a restabilit egalitatea.

Tony da Silva, atac la adresa jucătorilor săi: „Nu e nicio scuză”

La finalul partidei de pe „Emil Alexandrescu”, antrenorul gazdelor, Tony da Silva, a răbufnit la adresa jucătorilor săi. Portughezul a fost nemulțumit de prestația din prima repriză a ieșenilor.

„ Eu sunt foarte frustrat, am rupt vestiarul în două la pauză, am spart tabela în două. Mi-a fost rușine în primele 45 de minute. E prima oară de când sunt aici când nu mi-a plăcut atitudinea.

Dacă vor să facă carieră, trebuie să tragă de ei. Nu e nicio scuză oboseala, că joci la 11. Dacă ești fotbalist profesionist, îți rupi tricoul 90 de minute.

E de neînțeles cum am făcut penalty-ul. Apoi, cei trei jucători odihniți în Cupă, Elo, Opriș și Ferhaoui, trebuiau să aducă un plus la echipă. Din păcate, ei ne-au tras în jos. La Inglada îneleg că a mai făcut greșeli după ce a jucat 120 de minute, Șeroni a intrat bine”, a spus Tony da Silva, potrivit gsp.ro.

Antrenorul celor de la Poli Iași crede că jucătorii săi au început partida cu atitudinea nepotrivită.

Am intrat prea relaxați în meci, am dat adversarului 45 de minute. Putem să înțelegem oboseala fizică și psihică după meciul de Cupă. Tony da Silva, antrenor Poli Iași

Claudiu Niculescu cere VAR în Liga 2

Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la CSM Slatina, a fost dezamăgit de arbitrajul din meciul cu Poli Iași.

Tehnicianul cere introducerea sistemului VAR și în ligile inferioare din România.

„Despre arbitraj nu comentez niciodată. Azi însă aș spune câteva vorbe: Wow! Atât, wow. Au fost multe situații pe teren care au fost interpretate în mod diferit, dar vreau să revăd fazele. În minutul 10 a fost penalty cât Casa Poporului. S-a auzit și contact.

E nevoie de VAR, cu siguranță, și la Liga 2, dar nu știu dacă ne permitem la nivel național acest lucru. Și la Liga 3 ar fi necesar. Trebuie să ne adaptăm și să mergem mai departe”, a declarat Claudiu Niculescu la finalul partidei, conform sursei menționate anterior.

FOTO. Penalty cerut de CSM Slatina în minutul 10

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport