- Etapa #5 din Liga 2. Corvinul Hunedoara - Șelimbăr se joacă ACUM. De la 11:30 va începe și partida CS Dinamo - FC Bacău
- În ultima duel disputat sâmbătă, Sepsi a învins Olimpia Satu Mare, scor 1-0.
- Tot sâmbătă, CS Tunari a învins FC Voluntari cu golul lui Budescu, 2-1, iar FC Bihor a trecut de Steaua, 4-2.
Toate meciurile rundei pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.
Corvinul Hunedoara - Șelimbăr, live
- Arbitru: Motan Mihai/ Asistenți: Căsuț Cristian și Tănase Lucian
- Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara"
CS Dinamo - FC Bacău, live de la 11:30
- Arbitru: Răcoare Arthur/ Asistenți: Neagu Gabriel și Nan Marilena Cătălina
- Stadion: CNAF Buftea iarbă
S-au jucat
Sepsi Sântu Gheorghe - Olimpia Satu Mare 1-0
- A marcat: Oberlin (49)
- Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan, Asistenți: Iftode Florin, Antal Csaba
- Stadion: Sepsi Duna Arena
CS Tunari - FC Voluntari 2-1
- Au marcat: Dragu (11), Budescu (83 pen.) / Șuteu (40)
- Arbitru: Negară Răzvan, Asistenți: Vițelaru Cosmin, Cercel Cosmin
- Stadion: Central Arsenal Tunari
ASA Târgu Mureș - Muscelul Câmpulung 3-0
- A marcat: Măgerusan (39, 44, 90)
- Arbitru: Anton Sergiu, Asistenți: Matica Marius Ionut, Alexandru Eugen Petre
- Stadion: Trans-Sil
CS Afumați - AFC Metalul Buzău 0-2
- Au marcat: Tudor (10), Robu (75)
- Arbitru: Naidin Valentin, Asistenți: Voicu Cristian, Contofan Iulian
- Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)
Poli Iași - CSM Slatina 1-1
- Au marcat: Ofori (90+1) / Leață (45+1)
- Arbitru: Ene Mihai Laurențiu, Asistenți: Noroc Mihaita Adrian, Barbulescu Marius
- Stadion: Emil Alexandrescu
Concordia Chiajna - CS Gloria Bistrița 2-0
- Au marcat: Dobrescu (58), Samake (64)
- Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Dumitrache Stefan, Ichim Cristi Daniel
- Stadion: Concordia
CSM Reșița - Ceahlăul Piatra Neamț 0-2
- Au marcat: Marc (37), Davordzie (53)
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, Asistenți: Sandu Patrik-Stefan, Toth Krisztian
- Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa - Caraş Severin)
FC Bihor - Steaua București 4-2
- Au marcat: Ban (10), Stahl (26), Cocian (60), Hora (70) / Adăscăliței (18), Rubio (24)
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae, Asistenți: Lar Daniel Stefan, Cozorici Bogdan Ioan
- Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)
Marți, 2 septembrie
Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița, live de la 19:30
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Eugen Popescu
Clasamentul Ligii 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|ASA Târgu Mureș
|5
|13
|2
|FC Bihor
|5
|12
|3
|Concordia
|5
|10
|4
|Steaua București*
|5
|10
|5
|Corvinul
|4
|10
|6
|FC Voluntari
|5
|10
|7
|Ceahlăul
|5
|10
|8
|CSM Reșița
|5
|9
|9
|Poli Iași
|5
|8
|10
|Sepsi
|5
|8
|11
|Chindia Târgoviște
|4
|7
|12
|Metalul Buzău
|5
|7
|13
|CS Afumați*
|5
|7
|14
|CS Tunari*
|5
|5
|15
|FC Bacău
|4
|4
|16
|CS Dinamo*
|4
|4
|17
|Dumbrăvița*
|4
|3
|18
|Gloria Bistrița*
|5
|3
|19
|Muscelul Câmpulung
|5
|3
|20
|CSM Slatina*
|5
|2
|21
|CSC Șelimbăr*
|4
|0
|22
|Olimpia Satu Mare*
|5
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)