George Neagu
Publicat: 31.08.2025, ora 11:00
Actualizat: 31.08.2025, ora 11:03
  • Etapa #5 din Liga 2. Corvinul Hunedoara - Șelimbăr se joacă ACUM. De la 11:30 va începe și partida CS Dinamo - FC Bacău
  • În ultima duel disputat sâmbătă, Sepsi a învins Olimpia Satu Mare, scor 1-0.
  • Tot sâmbătă, CS Tunari a învins FC Voluntari cu golul lui Budescu, 2-1, iar FC Bihor a trecut de Steaua, 4-2.

Toate meciurile rundei pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Corvinul Hunedoara - Șelimbăr, live

  • Arbitru: Motan Mihai/ Asistenți: Căsuț Cristian și Tănase Lucian
  • Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara"

CS Dinamo - FC Bacău, live de la 11:30

  • Arbitru: Răcoare Arthur/ Asistenți: Neagu Gabriel și Nan Marilena Cătălina
  • Stadion: CNAF Buftea iarbă

S-au jucat

Sepsi Sântu Gheorghe - Olimpia Satu Mare 1-0

  • A marcat: Oberlin (49)
  • Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan, Asistenți: Iftode Florin, Antal Csaba
  • Stadion: Sepsi Duna Arena

CS Tunari - FC Voluntari 2-1

  • Au marcat: Dragu (11), Budescu (83 pen.) / Șuteu (40)
  • Arbitru: Negară Răzvan, Asistenți: Vițelaru Cosmin, Cercel Cosmin
  • Stadion: Central Arsenal Tunari

ASA Târgu Mureș - Muscelul Câmpulung 3-0

  • A marcat: Măgerusan (39, 44, 90)
  • Arbitru: Anton Sergiu, Asistenți: Matica Marius Ionut, Alexandru Eugen Petre
  • Stadion: Trans-Sil

CS Afumați - AFC Metalul Buzău 0-2

  • Au marcat: Tudor (10), Robu (75)
  • Arbitru: Naidin Valentin, Asistenți: Voicu Cristian, Contofan Iulian
  • Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

Poli Iași - CSM Slatina 1-1

  • Au marcat: Ofori (90+1) / Leață (45+1)
  • Arbitru: Ene Mihai Laurențiu, Asistenți: Noroc Mihaita Adrian, Barbulescu Marius
  • Stadion: Emil Alexandrescu

Concordia Chiajna - CS Gloria Bistrița 2-0

  • Au marcat: Dobrescu (58), Samake (64)
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Dumitrache Stefan, Ichim Cristi Daniel
  • Stadion: Concordia

CSM Reșița - Ceahlăul Piatra Neamț 0-2

  • Au marcat: Marc (37), Davordzie (53)
  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, Asistenți: Sandu Patrik-Stefan, Toth Krisztian
  • Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa - Caraş Severin)

FC Bihor - Steaua București 4-2

  • Au marcat: Ban (10), Stahl (26), Cocian (60), Hora (70) / Adăscăliței (18), Rubio (24)
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae, Asistenți: Lar Daniel Stefan, Cozorici Bogdan Ioan
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)

📸 𝐁𝐔𝐂𝐔𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄𝐈 | Astăzi, FC Bihor Oradea a demonstrat ce înseamnă lupta, spiritul și unitatea! 🙌 Mulțumim tuturor...

Publicată de F.C. Bihor Oradea pe Sâmbătă, 30 august 2025

Marți, 2 septembrie

Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița, live de la 19:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Eugen Popescu

Clasamentul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1ASA Târgu Mureș513
2FC Bihor512
3Concordia510
4Steaua București*510
5Corvinul410
6FC Voluntari510
7Ceahlăul510
8CSM Reșița59
9Poli Iași58
10Sepsi58
11Chindia Târgoviște47
12Metalul Buzău57
13CS Afumați*57
14CS Tunari*55
15FC Bacău44
16CS Dinamo*44
17Dumbrăvița*43
18Gloria Bistrița*53
19Muscelul Câmpulung53
20CSM Slatina*52
21CSC Șelimbăr*40
22Olimpia Satu Mare*50
* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

liga 2 steaua cs dinamo meciuri voluntari Corvinul etapa 5
