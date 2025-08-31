Etapa #5 din Liga 2. Corvinul Hunedoara - Șelimbăr se joacă ACUM. De la 11:30 va începe și partida CS Dinamo - FC Bacău

În ultima duel disputat sâmbătă, Sepsi a învins Olimpia Satu Mare, scor 1-0.

Tot sâmbătă, CS Tunari a învins FC Voluntari cu golul lui Budescu, 2-1, iar FC Bihor a trecut de Steaua, 4-2.

Corvinul Hunedoara - Șelimbăr, live

Arbitru: Motan Mihai/ Asistenți: Căsuț Cristian și Tănase Lucian

Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara"

CS Dinamo - FC Bacău, live de la 11:30

Arbitru: Răcoare Arthur/ Asistenți: Neagu Gabriel și Nan Marilena Cătălina

Stadion: CNAF Buftea iarbă

S-au jucat

Sepsi Sântu Gheorghe - Olimpia Satu Mare 1-0

A marcat: Oberlin (49)

Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan, Asistenți: Iftode Florin, Antal Csaba

Buzarnescu Dan Stefan, Iftode Florin, Antal Csaba Stadion: Sepsi Duna Arena

CS Tunari - FC Voluntari 2-1

Au marcat: Dragu (11), Budescu (83 pen.) / Șuteu (40)

Arbitru: Negară Răzvan, Asistenți: Vițelaru Cosmin, Cercel Cosmin

Negară Răzvan, Vițelaru Cosmin, Cercel Cosmin Stadion: Central Arsenal Tunari

ASA Târgu Mureș - Muscelul Câmpulung 3-0

A marcat: Măgerusan (39, 44, 90)

Arbitru: Anton Sergiu, Asistenți: Matica Marius Ionut, Alexandru Eugen Petre

Anton Sergiu, Matica Marius Ionut, Alexandru Eugen Petre Stadion: Trans-Sil

CS Afumați - AFC Metalul Buzău 0-2

Au marcat: Tudor (10), Robu (75)

Arbitru: Naidin Valentin, Asistenți: Voicu Cristian, Contofan Iulian

Naidin Valentin, Voicu Cristian, Contofan Iulian Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

Poli Iași - CSM Slatina 1-1

Au marcat: Ofori (90+1) / Leață (45+1)

Arbitru: Ene Mihai Laurențiu, Asistenți: Noroc Mihaita Adrian, Barbulescu Marius

Ene Mihai Laurențiu, Noroc Mihaita Adrian, Barbulescu Marius Stadion: Emil Alexandrescu

Concordia Chiajna - CS Gloria Bistrița 2-0

Au marcat: Dobrescu (58), Samake (64)

Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Dumitrache Stefan, Ichim Cristi Daniel

Vîrgolici Cristian, Dumitrache Stefan, Ichim Cristi Daniel Stadion: Concordia

CSM Reșița - Ceahlăul Piatra Neamț 0-2

Au marcat: Marc (37), Davordzie (53)

Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, Asistenți: Sandu Patrik-Stefan, Toth Krisztian

Nagy Vladimir Andrei, Sandu Patrik-Stefan, Toth Krisztian Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa - Caraş Severin)

FC Bihor - Steaua București 4-2

Au marcat: Ban (10), Stahl (26), Cocian (60), Hora (70) / Adăscăliței (18), Rubio (24)

Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae, Asistenți: Lar Daniel Stefan, Cozorici Bogdan Ioan

Lunca Dragoș Nicolae, Lar Daniel Stefan, Cozorici Bogdan Ioan Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)

📸 𝐁𝐔𝐂𝐔𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄𝐈 | Astăzi, FC Bihor Oradea a demonstrat ce înseamnă lupta, spiritul și unitatea! 🙌 Mulțumim tuturor... Publicată de F.C. Bihor Oradea pe Sâmbătă, 30 august 2025

Marți, 2 septembrie

Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița, live de la 19:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Eugen Popescu

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 ASA Târgu Mureș 5 13 2 FC Bihor 5 12 3 Concordia 5 10 4 Steaua București* 5 10 5 Corvinul 4 10 6 FC Voluntari 5 10 7 Ceahlăul 5 10 8 CSM Reșița 5 9 9 Poli Iași 5 8 10 Sepsi 5 8 11 Chindia Târgoviște 4 7 12 Metalul Buzău 5 7 13 CS Afumați* 5 7 14 CS Tunari* 5 5 15 FC Bacău 4 4 16 CS Dinamo* 4 4 17 Dumbrăvița* 4 3 18 Gloria Bistrița* 5 3 19 Muscelul Câmpulung 5 3 20 CSM Slatina* 5 2 21 CSC Șelimbăr* 4 0 22 Olimpia Satu Mare* 5 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

