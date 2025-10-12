Scandal la baza FCSB din Berceni FOTO. Poliția a intervenit de urgență: „Am rămas blocați cu toții” » Ce s-a întâmplat

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină, după ce un scandal de proporții a izbucnit sâmbătă seară la baza FCSB din Berceni.

Zeci de mașini au forțat intrarea pentru a organiza curse auto ilegale, potrivit martorilor.

Zeci de mașini au încercat să ia cu asalt baza campioanei pentru a organiza curse ilegale, scrie fanatik.ro.

Scandal la baza FCSB! Poliția a intervenit de urgență

Poliția a fost chemată de urgență la fața locului, acolo unde la un moment dat a sosit și liderul galeriei celor de la FCSB.

Acesta a oferit mai multe detalii despre incident.

„S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini în afara bazei.

Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui.

Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament.

Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție.

Dacă știa persoana care a organizat chestia asta… Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți… Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1000 de mașini din toate județele.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.

A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme”, a declarat Gigi Mustață pentru sursa citată anterior.

Mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului. Polițiștii au efectuat verificări la mașinile oprite în zonă, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu greutate, scrie mediafax.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport