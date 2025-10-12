Dinamo și Pelister, conferință comună  „Câinii” s-au deplasat în Macedonia de Nord pentru un amical special » Ce a spus Zeljko Kopic
Zeljko Kopic FOTO: GOLAZO.ro
Dinamo și Pelister, conferință comună „Câinii” s-au deplasat în Macedonia de Nord pentru un amical special » Ce a spus Zeljko Kopic

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 09:54
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 09:54
  • Dinamo și Pelister au organizat o conferință de presă comună înaintea amicalului pe care îl vor disputa în pauza internațională.
  • Cele două echipe se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, pe stadionul „Petar Miloshevski”, într-un amical ce marchează aniversarea a 80 de ani de la înființarea clubului nord-macedonean.

La conferința de presă au fost prezenți Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, Georgi Milanov, fotbalistul „câinilor roșii”, și Mirko Ivanovski, jucătorul celor de la Pelister.

Mirko Ivanovski, la revederea cu Dinamo: „Dinamo București trebuie să fie campioana României!”

Înaintea duelului, Mirko Ivanovski, fostul jucător al celor de la Dinamo, a mulțumit „câinilor roșii” pentru că au acceptat invitația nord-macedonenilor de a juca în meciul aniversar.

„Vreau să mulțumesc clubului Dinamo din partea mea și a clubului că au venit la ziua noastră! Suntem foarte fericiți. Nu a fost greu.

Am lucrat timp de 3 luni, ne-am organizat și suntem bucuroși. Mulțumim antrenorului, lui Andrei Nicolescu, tuturor de la club că au primit invitația!

În continuare mă uit la meciurile lui Dinamo și urmăresc situația. Sunt bucuros că sunt sus. Dinamo București trebuie să fie campioana României!”, a spus Mirko Ivanovski, potrivit gsp.ro.

27 de meciuri
a jucat Mirko Ivanovski pentru Dinamo

Fostul fundaș al celor de la Dinamo se așteaptă la un public numeros în tribune la amicalul de pe „Petar Miloshevski”.

Minimum 5.000 de oameni o să fie. Așteptam mai mulți, dar dacă o să fie 5.000-6.000 de oameni vom fi foarte bucuroși.

Clubul nostru este ca o familie, cu toate secțiile, și este foarte important pentru orașul nostru. Toți oamenii așteaptă un eveniment ca acesta”, a continuat fundașul nord-macedonean.

Conferința de presă comună Pelister - Dinamo FOTO Captură video Conferința de presă comună Pelister - Dinamo FOTO Captură video
Conferința de presă comună Pelister - Dinamo FOTO Captură video

Zeljko Kopic: „Nu ne-am asumat riscuri”

Pentru antrenorul „câinilor”, amicalul din Macedonia de Nord este momentul ideal să testeze mai mulți jucători tineri.

„Este pauză internațională. Avem câțiva jucători care joacă pentru echipele naționale. Avem și jucători cu probleme mici și nu ne-am asumat riscuri. Avem jucători importanți din prima echipă.

Avem și jucători tineri. Le-am mai dat minute și în alte amicale, vreau să văd cum au evoluat. Vreau să le ofer oportunitatea să fie cu noi cât de mult se poate. Este o parte importantă din dezvoltarea lor. Va fi o experiență bună”, a spus Zeljko Kopic.

Lotul celor de la Dinamo pentru amicalul contra celor de la Pelister:

  • Roșca, Din-Licaciu, Ikoko, Tabuncic, Mărginean, M. Toader, Bordușanu, Armstrong, Caragea, Bărbulescu, Soro, A. Pop, Milanov, Perica, Udosen, D. Lazăr, M. Enache, R. Oprea, A. Năstase, D. Savu, R. Tarbu, N'Giuwu

17:00
