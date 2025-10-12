Lionel Messi (38 de ani) continuă să facă spectacol pentru Inter Miami.

Starul argentinian a reușit o „dublă” spectaculoasă în victoria obținută în meciul cu Atlanta United, scor 4-0, din etapa #33 din MLS.

Messi a fost chemat de selecționerul Lionel Scaloni la naționala Argentinei pentru meciurile amicale cu Venezuela și Puerto Rico, dar a decis să rămână în SUA pentru a o ajuta pe Inter Miami să câștige ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat.

Lionel Messi, o nouă dublă pentru Inter Miami

Fostul star de la Barcelona și PSG a deschis scorul în minutul 39 cu o execuție caracteristică. Șut cu latul în diagonală, din interiorul careului.

Imediat după reușita lui Messi, camerele de televiziune au surprins imagini inedite cu colegii lui Messi de la națională, Otamendi, Paredes, Lo Celso și De Paul, care au sărbătorit intens reușita argentinianului.

Messi scores and his @Argentina teammates were loving it 🇦🇷 pic.twitter.com/EGgHC3BieC — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

În starul reprizei secunde, Lionel a ieșit din nou la rampă. I-a pasat perfect lui Jordi Alba pentru golul de 2-0.

Jucătorul care la sfârșitul sezonului își va anunța retragerea l-a învins pe portarul advers cu o scăriță de efect.

What a long ball from Messi 😱

What a chip from Jordi Alba 🤯



The duo connect for another insane goal. 👏 pic.twitter.com/aYdtdSj5cC — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Conexiunea dintre cei doi foști coechipieri de la Barcelona s-a repetat și la reușita de 4-0. De această dată pasă Alba, finalizare Messi.

A fost cea de-a 26 reușită a starului argentinian, care conduce în clasamentul marcatorilor din MLS.

Jordi Alba to Messi for his brace. 🔗



Goal number 26 for Messi on the season. pic.twitter.com/JuIh6BXQuI — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Seară specială și pentru Luis Suarez

Uruguayanul Luis Suarez s-a remarcat și el. A marcat pentru 3-0 și a ajuns la 600 de goluri marcate în carieră.

WOW! 😱 What an insane strike off the volley while falling from Luis Suarez! 🚀 pic.twitter.com/GvRE5eQyPg — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Cum arată lista de goluri a lui Luis Suarez

198 de goluri pentru Barcelona,

111 pentru Ajax,

82 pentru Liverpool,

69 pentru Uruguay

42 pentru Inter Miami.

După victoria cu Atlanta, Inter Miami este pe locul 3, cu 33 de puncte. Ultimul meci al sezonului regulat pentru echipa antrenată de Javier Mascherano este programat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, în deplasare, cu Nashville SC.

