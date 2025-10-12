- Lionel Messi (38 de ani) continuă să facă spectacol pentru Inter Miami.
- Starul argentinian a reușit o „dublă” spectaculoasă în victoria obținută în meciul cu Atlanta United, scor 4-0, din etapa #33 din MLS.
Messi a fost chemat de selecționerul Lionel Scaloni la naționala Argentinei pentru meciurile amicale cu Venezuela și Puerto Rico, dar a decis să rămână în SUA pentru a o ajuta pe Inter Miami să câștige ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat.
Lionel Messi, o nouă dublă pentru Inter Miami
Fostul star de la Barcelona și PSG a deschis scorul în minutul 39 cu o execuție caracteristică. Șut cu latul în diagonală, din interiorul careului.
Imediat după reușita lui Messi, camerele de televiziune au surprins imagini inedite cu colegii lui Messi de la națională, Otamendi, Paredes, Lo Celso și De Paul, care au sărbătorit intens reușita argentinianului.
În starul reprizei secunde, Lionel a ieșit din nou la rampă. I-a pasat perfect lui Jordi Alba pentru golul de 2-0.
Jucătorul care la sfârșitul sezonului își va anunța retragerea l-a învins pe portarul advers cu o scăriță de efect.
Conexiunea dintre cei doi foști coechipieri de la Barcelona s-a repetat și la reușita de 4-0. De această dată pasă Alba, finalizare Messi.
A fost cea de-a 26 reușită a starului argentinian, care conduce în clasamentul marcatorilor din MLS.
Seară specială și pentru Luis Suarez
Uruguayanul Luis Suarez s-a remarcat și el. A marcat pentru 3-0 și a ajuns la 600 de goluri marcate în carieră.
Cum arată lista de goluri a lui Luis Suarez
- 198 de goluri pentru Barcelona,
- 111 pentru Ajax,
- 82 pentru Liverpool,
- 69 pentru Uruguay
- 42 pentru Inter Miami.
După victoria cu Atlanta, Inter Miami este pe locul 3, cu 33 de puncte. Ultimul meci al sezonului regulat pentru echipa antrenată de Javier Mascherano este programat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, în deplasare, cu Nashville SC.