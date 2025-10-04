Negociere cu ajutorul ChatGPT Un fost jucător al lui Manchester United a obținut un contract mai bun folosind inteligența artificială

Demetri Mitchell (28 de ani), fostul jucător al celor de la Manchester United, a folosit ChatGPT pentru a negocia contractul cu Leyton Orient.

Ex-mijlocașul de pe Old Trafford a încasat mai mulți bani, întrucât nu a trebuit să plătească comision unui eventual agent.

Demetri Mitchell a negociat mutarea la Leyton Orient (Liga 3 din Anglia) în ianuarie, după ce a intrat în ultimele 6 luni de contract cu Exeter City.

Atacantul a decis să negocieze cu Leyton Orient printr-o metodă inedită, apelând la inteligența artificială. Mitchell a explicat pașii pe care i-a urmat.

„Orient mi-a trimis o ofertă și apoi am început să folosesc ChatGPT, întrebându-l cum să negociez contractul și ce să scrie în el.

I-am spus: «Asta am avut sezonul trecut. Mă mut la Londra, deci care este costul vieții? Soția și fiul meu se vor muta cu mine» ”, a explicat Demetri Mitchell, în podcastul „From My Left”, potrivit goal.com.

Cu ajutorul ChatGPT, mijlocașul ofensiv a obținut un contract valabil pe doi ani.

ChatGPT a fost cel mai bun agent al meu de până acum Demetri Mitchell

Mitchell a câștigat mai mulți bani decât dacă ar fi apelat la un impresar

Mijlocașul ofensiv format la academia „diavolilor roșii” a salvat o sumă importantă de bani prin utilizarea lui ChatGPT pentru negocieri.

Demetri Mitchell nu a plătit comisionul de 5% ce trebuia să îl achite unui eventual agent. Britanicul a cheltuit numai 15 lire pentru a plăti abonamentul lunar la ChatGPT.

Astfel, banii ce ar fi revenit agentului său, au fost păstrați de fotbalist.

„Comisioanele pentru agenți sunt de 5%. ChatGPT costă 15 lire sterline pe lună. Salariile fotbaliștilor sunt mult diferite de ceea ce cred majoritatea oamenilor.

Există o mare diferență între cineva care câștigă două sau trei mii de dolari pe săptămână și este fotbalist profesionist și cineva care câștigă două sau trei mii de dolari pe săptămână și este medic.

Diferența este că doctorului i se garantează această sumă până la 65 de ani, în timp ce jucătorii din EFL, de la League One în jos, au contracte pe unul sau doi ani.

Să presupunem că primești trei mii de lire sterline pe săptămână - ești impozitat cu 45%, iar apoi ai comisioane de agent de cinci procente.

Vezi doar jumătate din sumă, deci primești 1.500 de lire sterline pe săptămână.

Nu mă înțelegeți greșit, este o sumă bună de bani, dar când ai o ipotecă și o mașină, iar soția ta nu poate lucra pentru că locuiește departe de Manchester, cheltuielile tale sunt foarte mari”, a spus Demetri Mitchell, conform sursei menționate anterior.

Demetri Mitchell, prestații șterse în tricoul lui Leyton Orient

Demetri Mitchell traversează o perioadă complicată în tricoul celor de la Leyton Orient. Deși a fost introdus în 10 partide disputate de echipa londoneză, nu a contribuit la nicio reușită.

200.000 de euro este cota de piață a lui Demetri Mitchell, conform Transfermarkt

De asemenea, Mitchell a început majoritatea partidelor pe bancă. Richard Wellens, antrenorul echipei, l-a introdus de mai multe ori în ultimele 30 de minute.

Nici clubul de pe Brisbane Road nu se află într-o formă bună. Leyton Orient ocupă locul 17 în Liga 3 din Anglia și a fost eliminată din EFL Cup, de Wycombe, 0-1.

