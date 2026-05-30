Sâmbătă, 30 mai, de la ora 19.00, pe Puskas Arena din Budapesta, Paris Saint Germain și Arsenal Londra se vor întâlni în ultimul act al Ligii Campionilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

* articol publicitar

Este o finală care pune față în față două câștigătoare ale competițiilor interne, două filosofii tactice opuse și două ambiții uriașe. PSG vrea să își apere trofeul câștigat sezonul trecut, iar Arsenal visează la primul titlu european din istoria clubului.

Contextul general

PSG vine în această finală cu încrederea unei echipe obișnuite deja cu finalele UCL, fiind deja a treia în ultimii șase ani. Au pierdut în 2020 în fața lui Bayern Munchen, dar și-au luat revanșa sezonul trecut când au demolat-o pe Inter Milano cu un incredibil 5-0.

Luis Enrique a construit un mecanism ofensiv redutabil, bazat pe rotația pozițiilor, presing avansat și tranziții fulgerătoare. În cele 16 meciuri disputate în competiție, francezii au înscris nu mai puțin de 44 de goluri.

De cealaltă parte, Arsenal a avut un sezon de vis. După trei ani consecutivi în care s-a clasat pe locul al doilea în Premier League, „Tunarii" au reușit în sfârșit să cucerească titlul, punând capăt unei pauze de 22 de ani. Campionatul câștigat le-a oferit un moral excelent, iar parcursul din Liga Campionilor confirmă soliditatea echipei lui Mikel Arteta. Arsenal este singura echipă neînvinsă în această ediție, iar defensiva sa a încasat doar 6 goluri în 14 meciuri.

Unde se poate câștiga și unde se poate pierde finala

Cheia finalei stă în duelul dintre cel mai prolific atac și cea mai ermetică apărare a competiției. PSG mizează pe Kvaratskhelia, golgheterul echipei cu 10 reușite, pe Dembele, câștigătorul Balonului de Aur în 2025, și pe talentatul Desire Doue. Vestea bună pentru tabăra franceză este că Dembele s-a declarat apt, deși a avut probleme la gambă în ultima perioadă. În schimb, fundașul lateral Hakimi rămâne incert după o accidentare la coapsă suferită în semifinale.

Arsenal răspunde cu un bloc defensiv aproape impenetrabil, construit în jurul lui Saliba, Gabriel Magalhaes și portarul Raya. Declan Rice și Zubimendi asigură echilibrul în mijlocul terenului, iar Bukayo Saka este omul care poate exploata spațiile lăsate de fundașii laterali francezi. Absența lui Ben White este o pierdere importantă, dar Arteta a demonstrat că știe să găsească soluții.

Ce spun cotele la pariuri

PSG pornește favorită, cu o cotă de 1.63 pentru câștigarea trofeului și 2.12 pentru victoria în 90 de minute. Arsenal, de cealaltă parte, primește cota 2.22 pentru trofeu și 3.10 pentru un succes în timpul regulamentar, în timp ce egalul este cotat la aproximativ 3.40.

Totuși, cotele nu spun întreaga poveste. Anul trecut, PSG a întâlnit în finală Inter Milano și a exploatat perfect spațiile. Arsenal propune o altă provocare. Disciplina tactică a englezilor, jocul compact și capacitatea de a suferi fac din echipa lui Arteta un adversar mult mai incomod.

Ponturi pariuri finala Champions League 2026

PSG - peste 0.5 goluri în prima repriză

Total goluri - sub 2.5

Arsenal câștigă trofeul

Un pariu de luat în calcul este PSG marchează în prima repriză, cotat la 1.95. Francezii au marcat devreme în ambele manșe ale semifinalei cu Bayern și au obiceiul de a porni tare în meciurile decisive.

Pentru cei care văd o finală echilibrată, pariul Sub 2.5 goluri merită luat în calcul, mai ales că are o cotă destul de ridicată, 1.80. Arsenal nu a primit mai mult de un gol pe meci în fazele eliminatorii, iar Arteta va pregăti cu siguranță un plan defensiv meticulos.

Cei care cred în surprize pot miza pe faptul că Arsenal câștigă trofeul, la o cotă de 2.22. Englezii au arătat în acest sezon că pot câștiga atât prin spectacol, cât și prin pragmatism, iar o finală se joacă pe detalii, nu pe reputație.

Indiferent de pronostic, această finală promite un spectacol tactic de cel mai înalt nivel. Două echipe complete, doi antrenori vizionari și un singur trofeu. Fără îndoială, la Budapesta se va scrie o nouă pagină memorabilă în istoria fotbalului european.

Vezi mai multe informații și ponturi fotbal pe XBets!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!