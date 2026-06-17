Noua regulă FIFA, aplicată la CM 2026 FOTO: Ce s-a întâmplat la partida Portugalia - RD Congo

Duelul Portugalia - RD Congo, încheiat cu scorul de 1-1, a adus o nouă premieră la Campionatul Mondial. Arbitrul Abdulrahman Al-Jassim a aplicat noua regulă de 5 secunde impusă de FIFA.

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În minutul 52 al partidei, la scorul de 1-1, Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încercat să câștige timp în favoarea echipei sale, însă a fost taxat de „central”.

Regula de 5 secunde aplicată la Campionatul Mondial în meciul Portugalia - Congo

Goalkeeper-ul africanilor nu a bătut autul de poartă în cele cinci secunde permise de noua regulă impusă de FIFA, astfel arbitrul a acordat corner pentru Portugalia.

Ce prevede regula de 5 secunde FIFA

Arbitrul fluieră pentru repunerea mingii în joc și pornește o numărătoare inversă de 5 secunde. Depășirea acestui termen este sancționată prin acordarea unei lovituri de colț formației adverse.

Scopul principal al acestei modificări este reducerea întârzierilor deliberate și creșterea timpului efectiv de joc.

De asemenea, regula de 5 secundă este valabilă și pentru aruncările de la margine. Daca timpul este depășit posesia va reveni formației adverse.

RD Congo, rezultat uriaș în meciul cu Portugalia

Naționala RD Congo a revenit la un turneu final după o pauză de 52 de ani. În 1974 a participat sub numele de Zair.

Africanii au dat lovitura și au scos o remiză împotriva Portugaliei. Condusă cu 1-0 după golul marcat de Joao Neves, RD Congo a reușit să egaleze înainte de pauză prin Yoane Wissa, atacantul celor de la Newcastle United.

Pentru africani urmează duelurile cu Uzbekistan și Columbia.

Lotul naționalei din RD Congo pentru CM

Portari: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)

Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege) Fundaşi: Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz) Mijlocaşi: Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal'ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon)

Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal'ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon) Atacanţi: Cedric Bakambu (Betis), Theo Bongonda (Spartak Moscova), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Simon Banza (Al Jazira)

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