Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”

Radu Drăgușin: Foto: Imago
Nationala

Ionuț Cojocaru , Cristian Munteanu
Publicat: 05.10.2025, ora 16:07
Actualizat: 05.10.2025, ora 16:21
  • Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român de la Tottenham, a participat sâmbătă la un eveniment organizat de BRD.
  • GOLAZO.ro a fost la evenimentul în care fotbalistul a vorbit despre revenirea din accidentare.

În iulie, fundașul central a devenit ambasador al băncii BRD în România.

Radu Drăgușin: „Această lună în plus îmi va oferi stabilitatea pentru o carieră lungă”

Selecționerul Mircea Lucescu a vrut să-l ia în lot pe Radu Drăgușin pentru amicalul cu Republica Moldova și meciul cu Austria din preliminariile CM 2026.

  • Cele două partide vor avea loc pe 9 și 12 octombrie, de la 21:00, respectiv 21:45, și vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În cele din urmă, selecționerul a renunțat la convocarea fundașului de 23 de ani, deoarece Drăgușin evită încă duelurile fizice tari, deși a reluat antrenamentele.

„Această accidentare este, dacă nu cea mai complicată din fotbal, una dintre cele mai dificile, și necesită mai mult timp decât își imaginează multă lume.

Dar nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce fac medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat și, mai ales, chirurgul care m-a operat.

Din punctul meu de vedere, ei au cele mai multe cunoștințe și cea mai mare experiență”, a spus Drăgușin.

Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot. Și eu îmi doream să vin, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi și să joc pentru România. Dar, în același timp, am înțeles că poate câteva săptămâni în plus, o lună în plus... acum, bineînțeles, simt că sunt gata. Pe termen lung, însă, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesară pentru a avea o carieră cât mai lungă. Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin: „Voi reveni într-o formă mai bună decât înainte de accidentare”

Fundașul a suferit o accidentare groaznică la începutul anului: ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Elfsborg, scor 3-0.

S-a recuperat, a revenit la antrenamente și a vorbit despre momentul în care va reintra pe teren.

„Recuperarea a mers foarte bine și sunt în punctul în care mai am foarte puțin. Că mai sunt câteva săptămâni, că mai e o lună, nu știu exact.

Dar pot să vă spun că cei de la Tottenham își iau toate măsurile necesare ca, în momentul în care voi reveni, să o fac mai puternic.

Voi reveni într-o formă mult mai bună decât eram înainte să mă accidentez și într-un punct mult mai bun pentru a-mi continua cariera cât mai mult timp”, a declarat fotbalistul.

Întrebat de jurnalistul GOLAZO.ro, Cristian Munteanu, dacă a luat în calcul un transfer sau un împrumut pentru a juca mai mult în momentul în care va reveni, fotbalistul a răspuns:

„Nu, nu m-am gândit momentan, pentru că toate gândurile și energia mea s-au dus către recuperare, să revin cât mai bine, cât mai puternic.

Abia în momentul în care voi fi 100%, mă voi bate, ca până acum, pentru locul meu”, a spus fundașul de la Tottenham.

Pe postul de fundaș central, Drăgușin concurează cu:

  • Cristian Romero
  • Micky Van de Ven
  • Kevin Danso
  • Ben Davies
  • Kota Takai
Radu Drăgușin (FOTO: BRD Locker Room)
Radu Drăgușin (FOTO: BRD Locker Room)

Radu Drăgușin: „Într-un fel sau altul, noi vom fi la Mondial anul viitor”

După rezultatele slabe obținute de România în luna septembrie, 0-3 cu Canada într-un amical, și 2-2 cu Cipru în preliminariile CM 2026, echipa națională și-a diminuat șansele de a ajunge la Campionatul Mondial. Întrebat dacă și-ar dori să participe în prestigioasa competiție, Drăgușin a spus:

„Bineînțeles. Cum mi-a fost până acum, așa îmi va fi și în aceste două meciuri, mai ales cel cu Austria. Am cea mai mare încredere în băieți, știu ce înseamnă să fii în vestiar, știu prin ce trec.

Sunt sigur că, într-un fel sau altul, noi vom fi la Mondial anul viitor”, a declarat Drăgușin.

Deși în momentul calificării la EURO 2024 România traversa o perioadă excelentă, cu mulți jucători titulari la echipele de club sau la formații importante din străinătate, forma echipei naționale a scăzut între timp. Fotbalistul a ținut însă să-și apere colegii.

Acele momente au fost incredibile, momente de nedescris, mai ales la Euro. Toată perioada de dinainte, cu calificarea de pe primul loc, ieșirea din grupe la Euro... Acum, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu cred că s-a întâmplat ceva atât de grav încât să fim atât de pesimiști, atât de negativiști. Pentru că, în fotbal, nu este doar alb și negru. Sunt foarte multe lucruri care pot schimba soarta unui joc, care pot schimba soarta unei perioade. Radu Drăgușin

Radu Drăgușin s-a logodit: „Îmi oferă cea mai mare liniște”

Drăgușin a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan, iubita sa, și a vorbit despre momentul romantic.

„Nu voi intra în foarte multe detalii, tot ceea ce pot spune este că sunt foarte fericit că am făcut acest pas.

Am alături de mine o fată care acum este logodnica mea și care îmi oferă cea mai mare liniște, cel mai mare sprijin și suport, exact de care am nevoie.

Pot spune că suntem foarte fericiți”, a mai zis fotbalistul.

După transferul la Tottenham pentru 25 de milioane de euro, Drăgușin și-a găsit treptat ritmul și a reușit să se impună în echipa londoneză, acumulând 37 de apariții în sezonul 2024-2025.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share