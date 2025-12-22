„Nu-l poți lăsa să controleze Real!” Fost jucător al „galacticilor”, despre Vinicius: „Dacă nu ești fericit la Madrid, nimeni nu te ține legat”

Predrag Mijatovic (56 de ani), fost jucător la Real Madrid în perioada 1996-1999, a vorbit despre situația lui Vinicius Junior (25 de ani), care a fost huiduit la ultimul meci disputat de „galactici” pe „Santiago Bernabeu”.

Vinicius a avut multe episoade în care a intrat în conflict cu adversari, arbitri sau chiar cu fani ai rivalilor, însă lucrurile par să fi scăpat de sub control în acest sezon, brazilianul având neînțelegeri inclusiv cu tehnicianul Xabi Alonso.

Predrag Mijatovic, despre situația lui Vinicius: „ Nu-l poți lăsa să te controleze”

Predrag Mijatovic a vorbit despre comportamentul lui Vinicius și i-a sfătuit pe conducătorii lui Real Madrid să ia măsuri. El consideră că niciun jucător nu ar trebui să fie mai presus decât clubul.

„Real Madrid trebuie să fie întotdeauna mai presus de orice jucător, mai presus de orice personalitate fotbalistică, pentru că este cel mai mare club din lume.

O prelungire de contract ar putea fi o strategie foarte inteligentă. Trebuie ca echipa să conteze pe el, pentru că are multă calitate, iar dacă ceva nu merge bine, se poate discuta despre un posibil transfer.

Real Madrid nu-l poate lăsa pe Vinicius să plece liber, chiar dacă de multe ori comportamentul său e în contradicție cu prestigiul clubului”, a spus Mijatovic, conform marca.com.

Mijatovic: „Dacă nu ești fericit, nimeni nu te ține legat aici”

Fostul fotbalist și-a continuat discursul la adresa lui Vinicius, spunându-i brazilianului să plece dacă nu este fericit la Madrid.

„Un jucător, indiferent de importanța sa, nu poate niciodată, dar niciodată să nu fie alături de antrenor, pentru că fotbalul este un sport de echipă.

Real Madrid nu poate permite așa ceva. Dacă nu ești mulțumit, nu e nicio problemă, nimeni nu te ține legat aici”, a mai spus Predrag Mijatovic.

Dacă Vinicius cere acum contractul lui Messi sau Mbappe, înseamnă că nu vrea să-l prelungească. Aș înțelege pretențiile lui dacă ar marca trei goluri pe meci, dar nu este cazul. Predrag Mijatovic

FOTO. Momentul în care Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu

