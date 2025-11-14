Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!

- Croația - Insulele Feroe 3-1. Selecționata lui Zlatko Dalic și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială 2026.
- Naționala ex-iugoslavă va participa la al șaptelea turneu final, ratând o singură ediție de la independență.
Croația a devenit cea de-a 30-a națională care se califică la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic.
Croația s-a calificat la CM 2026
Selecționata lui Zlatko Dalic avea nevoie de un egal pentru a-și asigura matematic biletele pentru Mondial. Începutul de meci a fost unul complicat, Feroe reușind să deschidă scorul prin Turi (13). Totuși, Gvardiol a restabilit egalitatea până la pauză.
În repriza secundă, Croația a risipit emoțiile în privința victoriei prin golurile marcate de Petar Musa și Nikola Vlasic.
Naționala condusă din teren de veteranul Luka Modric a obținut calificarea la CM 2026. A șaptea participare din opt posibile pentru micuțul stat ex-iugoslav.
|Poziție / Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. CROAȚIA
|7 (23-2)
|19
|2. Cehia
|7 (12-8)
|13
|3. Insulele Feroe
|8 (11-9)
|12
|4. Muntenegru
|7 (6-14)
|9
|5. Gibraltar
|7 (3-22)
|0
Germania și Olanda, cu un pas mai aproape de Mondial
În Grupa A, Germania a învins-o pe Luxemburg, 2-0, în timp ce contracandidata pentru prima poziție, Slovacia, a câștigat împotriva Irlandei de Nord, 1-0.
Die Mannschaft și Slovacia se află la egalitate de puncte, 12, însă nemții au un golaveraj mai bun. Calificarea se va decide într-un meci direct, care se va disputa luni, de la ora 21:45.
Chiar dacă a ratat primele două locuri, Irlanda de Nord va merge la baraj prin intermediul Nations League.
Clasamentul Grupei A:
|Poziție / Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Germania
|5 (10-3)
|12
|2. Slovacia
|5 (6-2)
|12
|3. Irlanda de Nord
|5 (6-6)
|6
|4. Luxemburg
|5 (1-12)
|0
Polonia a fost aproape de o victorie mare în fața Olandei, însă a fost nevoită să se mulțumească doar cu un egal, scor 1-1.
Deși Kaminski a reușit să deschidă scorul, în minutul 34, batavii au restabilit egalitatea, imediat după pauză, prin Memphis Depay.
Polonia și-a asigurat locul la baraj, după eșecul surprinzător al Finlandei, 0-1 cu Malta. Mai are însă doar șanse teoretice să-i fure Olandei primul loc. Batavii ar trebui să piardă cu Lituania, iar leșii să câștige la peste 12 goluri cu Malta.
Clasamentul Grupei G:
|Poziție / Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Olanda
|7 (23-4)
|17
|2. Polonia
|7 (11-5)
|14
|3. Finlanda
|8 (8-14)
|10
|4. Malta
|7 (2-16)
|5
|5. Lituania
|7 (6-11)
|3
Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială 2026:
- Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite
- Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)
- Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia
- Europa: Anglia, Franța, Croația
- Oceania: Noua Zeelandă, Australia
- America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay