Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!

Croația - Insulele Feroe 3-1. Selecționata lui Zlatko Dalic și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială 2026.

Naționala ex-iugoslavă va participa la al șaptelea turneu final, ratând o singură ediție de la independență.

Croația a devenit cea de-a 30-a națională care se califică la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Croația s-a calificat la CM 2026

Selecționata lui Zlatko Dalic avea nevoie de un egal pentru a-și asigura matematic biletele pentru Mondial. Începutul de meci a fost unul complicat, Feroe reușind să deschidă scorul prin Turi (13). Totuși, Gvardiol a restabilit egalitatea până la pauză.

În repriza secundă, Croația a risipit emoțiile în privința victoriei prin golurile marcate de Petar Musa și Nikola Vlasic.

Naționala condusă din teren de veteranul Luka Modric a obținut calificarea la CM 2026. A șaptea participare din opt posibile pentru micuțul stat ex-iugoslav.

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. CROAȚIA 7 (23-2) 19 2. Cehia 7 (12-8) 13 3. Insulele Feroe 8 (11-9) 12 4. Muntenegru 7 (6-14) 9 5. Gibraltar 7 (3-22) 0 Croația s-a calificat la turneul final, Cehia merge la baraj Croația s-a calificat la turneul final, Cehia merge la baraj

Germania și Olanda, cu un pas mai aproape de Mondial

În Grupa A, Germania a învins-o pe Luxemburg, 2-0, în timp ce contracandidata pentru prima poziție, Slovacia, a câștigat împotriva Irlandei de Nord, 1-0.

Die Mannschaft și Slovacia se află la egalitate de puncte, 12, însă nemții au un golaveraj mai bun. Calificarea se va decide într-un meci direct, care se va disputa luni, de la ora 21:45.

Chiar dacă a ratat primele două locuri, Irlanda de Nord va merge la baraj prin intermediul Nations League.

Clasamentul Grupei A:

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Germania 5 (10-3) 12 2. Slovacia 5 (6-2) 12 3. Irlanda de Nord 5 (6-6) 6 4. Luxemburg 5 (1-12) 0

Polonia a fost aproape de o victorie mare în fața Olandei, însă a fost nevoită să se mulțumească doar cu un egal, scor 1-1.

Deși Kaminski a reușit să deschidă scorul, în minutul 34, batavii au restabilit egalitatea, imediat după pauză, prin Memphis Depay.

Polonia și-a asigurat locul la baraj, după eșecul surprinzător al Finlandei, 0-1 cu Malta. Mai are însă doar șanse teoretice să-i fure Olandei primul loc. Batavii ar trebui să piardă cu Lituania, iar leșii să câștige la peste 12 goluri cu Malta.

Clasamentul Grupei G:

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Olanda 7 (23-4) 17 2. Polonia 7 (11-5) 14 3. Finlanda 8 (8-14) 10 4. Malta 7 (2-16) 5 5. Lituania 7 (6-11) 3

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială 2026:

Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite

Canada, Mexic, Statele Unite Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)

Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut) Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia Europa: Anglia, Franța, Croația

Anglia, Franța, Croația Oceania: Noua Zeelandă, Australia

Noua Zeelandă, Australia America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport