Adio Boxing Day?!  Motivul pentru care Premier League ar putea renunța la etapa care se dispută în a doua zi de Crăciun

Premier League ar putea renunța la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.

Disputarea meciurilor de Boxing Day e o tradiție veche de mai bine de un secol.

Premier League ar putea produce o schimbare majoră, impusă de deținătorii drepturilor TV.

Premier League ar putea renunța la Boxing Day

Conform beinsports.com, Premier League ia în calcul să programeze o singură partidă pe 26 decembrie, zi în care în fiecare an erau programate majoritatea meciurilor. Restul meciurilor ar urma să fie programate în week-end, pe 27 și 28 decembrie.

Deși încă nu este o decizie oficială, este de așteptat ca schimbarea să se producă, principalul motiv fiind respectarea contractului cu deținătorii drepturilor TV.

Din cauza schimbării formatului din cupele europene, unde s-a renunțat la grupele tradiționale și s-a trecut la un sistem ligă cu mai multe meciuri, programul a devenit mult mai încărcat.

Televiziunile vor etapa de Crăciun programată în week-end

Mutarea meciurilor din Cupa Angliei în week-end a complicat situația în Premier League, care e obligată de contractul cu deținătorii drepturilor TV să programeze cel mult 5 etape intermediare. Celelalte 33 trebuie să se dispute în week-end.

Cum a doua zi de Crăciun pică în acest an vinerea, dacă majoritatea meciurilor ar fi programate pe 26 decembrie, aceasta ar fi considerată o etapă intermediară, iar șansele ca înțelegerea cu televiziunile să fie respectată ar fi aproape nule.

Dacă Premier League pare că va renunța la tradiția de Boxing Day pentru acest an, în ligile inferioare lucrurile vor decurge normal.

