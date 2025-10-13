„Pentru noi a fost ca un tată” Ionuț Radu, după ce Lucescu a anunțat că vrea să plece: „Ne gândim doar la ce avem de făcut” +22 foto
România - Austria 1-0. Ionuț Radu (28 de ani) a vorbit despre anunțul făcut de Mircea Lucescu (80 de ani), care a spus că va pleca dacă „tricolorii” nu câștigă grupa preliminară pentru CM 2026. Foto: Raed Krishan
Campionate

„Pentru noi a fost ca un tată” Ionuț Radu, după ce Lucescu a anunțat că vrea să plece: „Ne gândim doar la ce avem de făcut”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 01:21
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 01:29

Convocat de Mircea Lucescu la națională după o perioadă lungă de absență, Ionuț Radu a fost titular cu Austria și a vorbit despre relația pe care o are cu selecționerul, care duminică seara și-a anunțat și plecarea, dacă nu va câștiga grupa.

„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”
Citește și
„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”
Citește mai mult
„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”

Ionuț Radu: „Mister a fost ca un tată pentru noi”

„Îmi era dor să vin aici. Mă bucur de victorie. Trebuie să construim pe această prestație. Nu am făcut nimic. Știm toți care e obiectivul nostru. Trăiesc momentul, dacă îmi fac așteptări poate voi fi dezamăgit. Trebuie să credem. A fost unul dintre cele mai bune meciuri.

Noi nu ne gândim că pleacă Mister, noi ne gândim la ce avem de făcut, ne gândim la ceea ce ne cere, la meciuri. Nu dacă pleacă sau nu. Conexiunea a fost mereu. Pentru noi a fost ca un tată. Mă bucur pentru el, merita această victorie.

Nu fac calcule, atmosfera a fost senzațională. Când e emulație în jurul nostru, toate ne ies. N-am avut nicodata dubii prntru națională, știm că putem obține rezultate mari”, a declarat Radu, după meci.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Valentin Mihăilă: „O victorie pe care o meritam”

Autor a două ocazii foarte mari, Mihăilă a tras și el câteva concluzii după victorie.

„Este o victorie pe care o meritam, nu cred că rezultatul de egalitate era cinstit. Ne bucurăm, suntem foarte fericiţi, doar noi ştim cât am aşteptat-o. Am muncit foarte mult şi ne bucurăm că am reuşit să luăm cele trei puncte.

Dumnezeu ne-a răsplătit cu acest gol la ultima acţiune. Am avut situaţii bune, am avut situaţii pe care le-am irosit, eu personal am irosit vreo două acţiuni foarte bune. A ieşit bine până la urmă, ştiam ce poate să facă această echipă şi sunt foarte bucuros.

Ştim ce putem face cu mingea la picior, suntem jucători tehnici, suntem jucători care atunci când dăm 100%, cu siguranţă putem pune în dificultate orice adversar.

Am mai trăit goluri în ultimele minut, dar la echipa naţională e o satisfacţie enormă. Fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun, am scurs toată energia pe teren, s-a văzut la rezultat”, a declarat Mihăilă, potrivit as.ro.

România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (6).jpg
România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (6).jpg

Galerie foto (9 imagini)

România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (1).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (2).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (3).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (4).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Nationala
00:44
Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Citește mai mult
Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Dan Udrea Mircea Lucescu le-a închis gura
Opinii
00:38
Dan Udrea Mircea Lucescu le-a închis gura
Citește mai mult
Dan Udrea Mircea Lucescu le-a închis gura

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
austria Echipa Nationala mircea lucescu Ionut Radu valentin mihaila preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
14:23
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13:16
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
12:32
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:00
Cristian Geambașu A cui e victoria?
Cristian Geambașu A cui e victoria?
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
16:56
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
16:42
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Top stiri din sport
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Nationala
11:57
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Citește mai mult
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Nationala
13:06
Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Citește mai mult
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Tenis
11:43
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Citește mai mult
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
11:35
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 10 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share