„Pentru noi a fost ca un tată” Ionuț Radu, după ce Lucescu a anunțat că vrea să plece: „Ne gândim doar la ce avem de făcut”

România - Austria 1-0. Ionuț Radu (28 de ani) a vorbit despre anunțul făcut de Mircea Lucescu (80 de ani), care a spus că va pleca dacă „tricolorii” nu câștigă grupa preliminară pentru CM 2026.

Convocat de Mircea Lucescu la națională după o perioadă lungă de absență, Ionuț Radu a fost titular cu Austria și a vorbit despre relația pe care o are cu selecționerul, care duminică seara și-a anunțat și plecarea, dacă nu va câștiga grupa.

Ionuț Radu: „Mister a fost ca un tată pentru noi”

„Îmi era dor să vin aici. Mă bucur de victorie. Trebuie să construim pe această prestație. Nu am făcut nimic. Știm toți care e obiectivul nostru. Trăiesc momentul, dacă îmi fac așteptări poate voi fi dezamăgit. Trebuie să credem. A fost unul dintre cele mai bune meciuri.

Noi nu ne gândim că pleacă Mister, noi ne gândim la ce avem de făcut, ne gândim la ceea ce ne cere, la meciuri. Nu dacă pleacă sau nu. Conexiunea a fost mereu. Pentru noi a fost ca un tată. Mă bucur pentru el, merita această victorie.

Nu fac calcule, atmosfera a fost senzațională. Când e emulație în jurul nostru, toate ne ies. N-am avut nicodata dubii prntru națională, știm că putem obține rezultate mari”, a declarat Radu, după meci.

Valentin Mihăilă: „O victorie pe care o meritam”

Autor a două ocazii foarte mari, Mihăilă a tras și el câteva concluzii după victorie.

„Este o victorie pe care o meritam, nu cred că rezultatul de egalitate era cinstit. Ne bucurăm, suntem foarte fericiţi, doar noi ştim cât am aşteptat-o. Am muncit foarte mult şi ne bucurăm că am reuşit să luăm cele trei puncte.

Dumnezeu ne-a răsplătit cu acest gol la ultima acţiune. Am avut situaţii bune, am avut situaţii pe care le-am irosit, eu personal am irosit vreo două acţiuni foarte bune. A ieşit bine până la urmă, ştiam ce poate să facă această echipă şi sunt foarte bucuros.

Ştim ce putem face cu mingea la picior, suntem jucători tehnici, suntem jucători care atunci când dăm 100%, cu siguranţă putem pune în dificultate orice adversar.

Am mai trăit goluri în ultimele minut, dar la echipa naţională e o satisfacţie enormă. Fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun, am scurs toată energia pe teren, s-a văzut la rezultat”, a declarat Mihăilă, potrivit as.ro.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

