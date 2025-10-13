Nota de plată după România - Austria Câte amenzi s-au dat după meciul care a reaprins speranțele românilor + Sancțiunea primită de FRF

România - Austria 1-0. Jandarmeria Română a aplicat amenzi în valoare de 18.000 de lei și patru interdicții de acces pe stadioane.

Și Federația Română de Fotbal a fost sancționată.

România a câștigat meciul de acasă cu Austria grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

Jandarmeria Română, amenzi de 18.000 de lei

Jandarmeria Română a anunțat după meci că a întocmit trei dosare penale pentru încercarea de a introduce materiale explozive pe stadion.

Forțele de ordine au aplicat 18 amenzi după duelul de pe Arena Națională, dintre care una și Federației Române de Fotbal, în valoare de 3.000 de lei.

După incidentele de la România-Austria 1-0, patru suporteri au primit interdicție de a intra pe stadioane pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și un an.

39.581 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională, la duelul România - Austria 1-0

Un suporter a intrat pe teren

În minutul 77 al duelului dintre România și Austria, un suporter a intrat pe teren. „Centralul” Davide Massa a fost nevoit să întrerupă jocul.

Suporterul a alergat, și-a dat tricoul jos și a fugit de agenții de securitate. El a reușit să scape de nu mai puțin de 4 reprezentanți ai forțelor de ordine, fiind cu greu prins de către aceștia.

În final, acesta a fost reținut și evacuat de pe stadion.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

