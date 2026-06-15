Jucătorii Coreei de Sud au refuzat să mai ofere declarații pentru jurnaliștii conaționali la CM 2026.

Motivul este legat de vedeta Heung-min Son (33 de ani) și situația cu care acesta s-a confruntat în 2018.

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Coreea de Sud a avut un start foarte bun la Mondial, după ce a învins Cehia în prima etapă, scor 2-1, însă în țara asiatică există mai multe tensiuni între zona media și jucători.

Fotbaliștii din Coreea de Sud au refuzat să mai comunice cu presa locală

Jucătorii Coreei de Sud nu vor să mai ofere declarații pentru jurnaliștii veniți din propria țară, ca urmare a celor spuse de unii dintre aceștia la adresa starului Heung-min Son.

Ce s-a întâmplat mai exact? În timpul unui antrenament deschis din Mexic, înainte de startul turneului, unii reporteri au uitat câteva microfoane deschise, iar aceștia au putut fi auziți în timp ce îl ironizau pe Son pentru că nu și-a îndeplinit stagiul militar, informează sportal.gr.

În 2018, când evolua pentru Tottenham, Son a fost scutit de stagiul militar obligatoriu, după ce a cucerit aurul cu naționala la Jocurile Asiei.

Ulterior, în 2020, acesta a urmat stagiul de bază la Infanteria Marină, timp de numai 3 săptămâni.

Astfel, după criticile primite de Son, Federația de Fotbal a Coreei de Sud a transmis că jucătorii nu vor vorbi cu jurnaliștii din țara lor, ci doar presa străină.

Situația a devenit foarte tensionată, deoarece atacantul este văzut ca un erou în țara natală.

56 de goluri și 24 de pase decisive a reușit Son, în 146 de selecții la echipa națională

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