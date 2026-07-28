Alături de președintele de extremă dreapta Vedeta de la Mondial, surprinsă alături de toată familia: alți doi fotbaliști au făcut același lucru

Luis Díaz a fost protagonistul unui moment intens comentat în Columbia, după ce a mers împreună cu familia în vizită la reședința președintelui ales, Abelardo de la Espriella, în Barranquilla.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au devenit rapid virale.

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Atacantul lui Bayern și al naționalei Columbiei a fost însoțit de soția sa, Geraldine Ponce, și de cei doi copii.

Luis Diaz, alături de președintele de extremă dreapta

În imaginile distribuite de Abelardo de la Espriella se poate observa că Luis Díaz a petrecut timp alături de familia lui, a oferit autografe pe tricouri și s-a fotografiat cu copiii.

Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo.



Lucho… pic.twitter.com/TAGYXHooU9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 27, 2026

De asemenea, fiul fotbalistului, Fernando, născut în luna mai, a fost prezent la întâlnire.

Președintele ales al Columbiei a publicat și un mesaj în care i-a mulțumit internaționalului columbian pentru vizită.

„Astăzi am deschis porțile casei mele pentru a-l primi cu mare bucurie pe Lucho Díaz și pe frumoasa lui familie.

A fost o întâlnire plină de afecțiune, simplitate și apropiere, calități care îi caracterizează pe cei care, fără să-și uite rădăcinile, duc numele Columbiei în cele mai înalte locuri din lume.

Lucho reprezintă tot ce are mai bun poporul nostru: talent, disciplină, modestie și dragoste pentru patrie”, a transmis Abelardo de la Espriella.

Luis Díaz y su esposa visitaron la casa del electo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. El jugador aprovechó que está en Barranquilla para mostrarle su respaldo. ‘Lucho’ se une a Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, quienes ya se habían reunido con él. pic.twitter.com/Ur4YCV57vf — Gol Garra (@ElGolGarracol) July 27, 2026

Cu aceeași ocazie, acesta a afirmat că sportul va ocupa un loc important în mandatul său.

„Sportul va fi o prioritate națională în timpul administrației mele, pentru că are puterea de a uni oamenii și de a inspira noile generații”, a mai spus președintele ales al Columbiei.

Vizita lui Luis Díaz vine la scurt timp după ce și alți jucători importanți ai naționalei Columbiei, printre care Juan Guillermo Cuadrado și Yerry Mina, s-au întâlnit cu Abelardo de la Espriella înainte de ceremonia oficială de învestire.

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero (47 de ani) este un avocat, om de afaceri și politician de extremă dreapta columbian, președintele-ales al Columbiei, care urmează să preia funcția pe 7 august 2026.

Este fondatorul și liderul mișcării Apărătorii Patriei, înființată în 2024.

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