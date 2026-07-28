Navetă cu elicopterul în fiecare zi Unde vrea să locuiască LeBron James cât joacă pentru Sixers: apar două probleme importante + reacția fanilor
LeBron James ar putea locui la New York, deși va juca pentru Philadelphia 76ers
Baschet

Navetă cu elicopterul în fiecare zi Unde vrea să locuiască LeBron James cât joacă pentru Sixers: apar două probleme importante + reacția fanilor

alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 18:33
  • Transferul lui LeBron James, 41 de ani, la Philadelphia 76ers continuă să stârnească discuții în Statele Unite
  • Mai multe publicații au relatat că starul NBA ia în calcul să locuiască la New York, urmând să facă naveta spre Philadelphia pentru antrenamente și meciuri, inclusiv cu elicopterul.
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Informația a împărțit fanii celor din Philadelphia. Unii consideră că un jucător de asemenea calibru ar trebui să trăiască în orașul pe care îl reprezintă, în timp ce alții spun că singurul lucru care contează este câștigarea titlului.

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LeBron James ar putea locui la New York, deși va juca pentru Philadelphia

Informația a fost lansată de mai mulți jurnaliști specializați în NBA, iar insiderul Shams Charania a susținut că această variantă ar fi reprezentat unul dintre argumentele care l-au convins pe James să aleagă Philadelphia. Baschetbalistul nu a confirmat, încă, unde va locui în sezonul următor.

Dacă va opta pentru această soluție, LeBron s-ar putea lovi de două probleme importante. Prima este una fiscală. Specialiștii susțin că statutul de „supercommuter” între New York și Philadelphia poate genera obligații fiscale suplimentare, în funcție de locul de rezidență și de veniturile obținute.

În plus, autoritățile din New York discută de mai mult timp limitarea zborurilor cu elicopterul pentru deplasări neesențiale, după accidentul mortal produs anul trecut pe râul Hudson.

Primarul Zohran Mamdani și mai mulți consilieri locali susțin restrângerea acestui tip de transport, iar un proiect aflat în dezbatere prevede ca heliporturile administrate de oraș să fie folosite doar pentru zboruri esențiale.

Dacă LeBron ar cumpăra o locuință în New York, ar putea fi afectat și de noua taxă pentru proprietățile secundare de lux („pied-à-terre tax”), intrată în vigoare la 1 iulie.

Aceasta se aplică locuințelor evaluate la peste un milion de dolari, iar pentru cele de peste cinci milioane de dolari poate ajunge la un impozit anual de 6,5%.

  • Un drum cu mașina New York - Philadelphia poate dura între 1,5 și 2 ore doar dus, iar unul cu elicopterul este la jumătate, 45 de minute-o oră pe sens

Fanii au reacționat imediat: „Dacă aduce titlul poate locui și pe lună”

Subiectul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, iar un fan a ironizat situația: „Nimic nu spune «sunt pe deplin dedicat orașului Philadelphia» mai bine decât să refuzi să calci în Pennsylvania, cu excepția zilelor de meci.”

„Cred că New York este un loc extraordinar din punct de vedere social și al atmosferei. Dar dacă joci pentru Philadelphia, trebuie să locuiești în Philadelphia”, a spus Billy Greco, un suporter din sudul orașului, conform sports.yahoo.com.

Un alt fan, Anna Coleman, a avut un mesaj asemănător: „Noi respirăm Philadelphia, trăim pentru Philadelphia… trebuie să vii aici.”

În schimb, Shawn Coleman a făcut și o glumă pe seama situației: „Poate să stea acolo în extrasezon. În timpul sezonului trebuie să fie în Philadelphia. Ai nevoie de șofer? Eu sunt omul potrivit! LeBron, te duc eu în fiecare zi la Philadelphia.”

Nu toți suporterii sunt însă preocupați de locul în care va locui noul star al echipei.

„E puțin ciudat să locuiască în New York, dar este LeBron și, din punctul meu de vedere, poate face ce vrea. Atât timp cât câștigăm, sunt mulțumit”, a declarat Liam Miller.

Un alt fan a rezumat și mai simplu situația: „Poate să locuiască și pe lună, dacă ne aduce un titlu.”

Discuția a ajuns și în zona imobiliară. Agentul Reid Rosenthal susține că Philadelphia îi poate oferi lui James suficiente proprietăți.

„Philadelphia are apartamente și townhouse-uri superbe. Avem un penthouse spectaculos și suficiente proprietăți de lux”, a afirmat acesta.

Rosenthal a precizat că LeBron nu este obligat să cumpere o locuință și ar putea opta pentru închiriere.

„Philadelphia are restaurante excelente, este un oraș pentru pasionații de gastronomie, este aproape de aeroport și de New York. Dacă vei juca aici în următorii doi ani, de ce să nu te implici în comunitate și să locuiești aici?”, a adăugat agentul imobiliar.

LeBron James va juca pentru Sixers: ar putea genera între 250 și 430 de milioane de dolari în economia locală

LeBron James a semnat recent cu Philadelphia 76ers, iar posibilul său loc de reședință a devenit deja unul dintre cele mai comentate subiecte din jurul echipei, chiar înaintea debutului noului sezon NBA.

Transferul lui James la Philadelphia a atras atenția și din punct de vedere financiar. Deși este considerat primul jucător activ din NBA care a depășit pragul unei averi de un miliard de dolari, el a acceptat un contract pe doi ani în valoare de 8 milioane de dolari, echivalentul salariului minim pentru un veteran din ligă. Comparativ cu ultimul său sezon la Los Angeles Lakers, remunerația sa scade cu aproximativ 48 de milioane de dolari, adică cu peste 90%.

Pe de altă parte, impactul economic pentru Philadelphia ar putea fi uriaș. Compania de consultanță The Boyd Company estimează că sosirea lui LeBron James ar putea genera între 250 și 430 de milioane de dolari în economia locală în primul sezon, prin creșterea vânzărilor de bilete, a turismului și a activităților comerciale.

Varianta navetei dintre New York și Philadelphia nu ar fi o premieră pentru un jucător al celor de la 76ers. Fostul baschetbalist J.J. Redick a făcut același traseu în perioada în care evolua pentru Philadelphia, iar legenda Wilt Chamberlain a locuit, la rândul său, în New York în timp ce juca pentru aceeași franciză.

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