200 de milioane de euro! De ce a refuzat Lewandowski o ofertă istorică + Adevăratul motiv al plecării de la Barcelona

Agentul Pini Zahavi a dezvăluit oferta primită de Robert Lewandowski, în urmă cu mai bine de an, când încă juca la FC Barcelona.

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Veteranul polonez s-a despărțit de clubul catalan la finalul sezonului trecut și a semnat cu Chicago Fire, club din MLS, după ce n-a mai putut beneficia de aceeași ofertă din zona Golfului.

Pini Zahavi: „Avea pe masă o ofertă de 100 de milioane de euro pe sezon, pe doi ani”

Impresarul a transmis că oferta venea din Arabia Saudită, în ianuarie 2025, în timp ce Lewandowski se afla în mijlocul sezonului competițional.

„Robert avea pe masă o ofertă pe doi ani, în valoare de 100 de milioane de euro pe sezon. A refuzat-o pentru că voia să joace la FC Barcelona.

Este adevărat, Robert voia să joace în Arabia Saudită. În principiu, datorită confortului de a locui acolo: diferența mică de fus orar dintre Riad și Varșovia și distanța mai mică față de Polonia, în comparație cu Statele Unite.

Știam, de asemenea, că ne așteptau mulți bani”, a spus Zahavi, pentru publicația SportoweFakty, potrivit mundodeportivo.com.

Ulterior, în vară, saudiții au retras oferta, având în vedere problemele economice și conflictele politice din Orient.

„Saudiții și-au schimbat abordarea în ceea ce privește cheltuielile. Știam asta de câteva luni. Am vorbit cu conducerea clubului Al-Ittihad, de exemplu, și cu oameni din Qatar. Războiul a complicat și el situația.

Acum un an, totul ar fi fost complet diferit. Așa că am fost sincer cu Robert și, în cele din urmă, i-am spus: «Trebuie să fiu sincer cu tine. Îi cunosc pe toți de acolo, cunosc piața și văd că situația va fi dificilă»”, a mai explicat agentul.

FOTO. Momentul în care Lewandowski și-a anunțat plecarea de la Barcelona

Pini Zahavi: „Flick și Deco nu i-au mai putut garanta postul de titular”

Întrebat de ce a părăsit Lewandowski clubul catalan, având în vedere oferta refuzată anterior, Zahavi a răspuns:

„Știi bine că Joan Laporta îl adoră, pe bune! Și voia ca Robert să joace pe Camp Nou încă un an. Am discutat cu el despre asta în decembrie, iar el mi-a spus atunci: «Vreau ca Robert să rămână».

Dar Laporta, cu care sunt prieten de peste 30 de ani, nu se amestecă în treburile antrenorilor. Directorul sportiv și antrenorul, Deco și Hansi Flick, sunt cei care decid componența lotului. Și nu i-ar fi putut garanta lui Robert un loc în echipa de start, ceea ce era mai important pentru el chiar și decât banii.

Îl cunoști, vrea mereu să joace, să fie o piesă-cheie în echipă. Cu toate acestea, Deco și Hansi aveau viziuni diferite asupra viitorului lui Robert la Barcelona, așa că, la un moment dat, am început să luăm în considerare alte opțiuni”, a mai spus Zahavi.

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