Prețuri uriașe pe Camp Nou S-au pus în vânzare biletele pentru FC Barcelona - Athletic Bilbao

Biletele pentru primul meci pe Camp Nou după renovarea arenei au atins prețuri uriașe.

Catalanii vor primi vizita celor de la Athletic Bilbao, sâmbătă, de la ora 17:15, în etapa #13 din La Liga.

Fanii Barcelonei au așteptat timp de 2 ani revenirea pe Camp Nou, iar prețurile pentru acest eveniment au crescut vertiginos.

Prețuri uriașe la revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Cel mai ieftin bilet pentru primul meci al celor de la FC Barcelona pe Camp Nou este la peluzele stadionului și costă 200 de euro.

Prețurile tichetelor de acces cresc pentru locurile de la tribuna 1 și ajung la suma de 589 de euro.

Pentru a vedea meciul dintre Barcelona și Athletic Bilbao din zona VIP a stadionului, suporterii vor scoate din buzunare peste 1.000 de euro.

Fanii catalanilor care dețin abonamente pentru sezonul în curs vor beneficia de o reducere de 20%. În prezent, clubul lucrează la gestionarea abonamentelor.

23.000 de membri vor beneficia de o reducere la FC Barcelona - Athletic BilbaoX

Camp Nou va găzdui FC Barcelona - Atheltic Bilbao la capacitate redusă

Consiliul Local a acordat licența necesară pentru disputarea meciurilor pe stadion, însă FC Barcelona nu va putea folosi toate sectoarele arenei.

Deși stadionul are o capacitate de 105.000 de locuri, numai 45.000 de fani vor avea acces pe stadion în acest moment.

Pentru deschiderea tuturor sectoarelor stadionului, clubul va demara procedura obținerii unei noi autorizații, pe măsură ce lucrările se vor apropia de final.

FC Barcelona vrea să joace pe Camp Nou în Liga Campionilor

FC Barcelona a luat legătura cu organismele UEFA pentru a juca pe Camp Nou în Liga Campionilor.

Primul meci european pe care l-ar putea găzdui arena ar fi Barcelona - Eintracht Frankfurt, din etapa #6 a fazei principale a competiției.

„ Clubul colaborează cu UEFA pentru a putea juca meciul împotriva lui Eintracht Frankfurt pe Spotify Camp Nou, întrucât cerințele necesare sunt îndeplinite, deși confirmarea este încă așteptată ”, se arată în comunicatul emis de catalani, pe site-ul oficial.

